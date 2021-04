Chantal van den Akker werkt als medisch pedagogisch zorgverlener in het Prinses Máxima Centrum. Zij weet wat het voor zieke kinderen en hun omgeving betekent als hun liefste wens via Make-A-Wish in vervulling gaat.

Chantal: “Een jongetje had net een grote operatie gehad waarbij de artsen gingen kijken hoeveel van zijn tumor kon worden weggehaald. Een ontzettend spannende dag. Na de operatie wilde hij mij iets belangrijks vertellen. Wat bleek? Hij had bedacht welke wens hij in vervulling wilde laten gaan! Dat vind ik zo mooi: dat een kind op zo’n moment aan iets positiefs kan denken en focust op de toekomst.”

Iets om naartoe te leven

Als medisch pedagogisch zorgverlener begeleidt en ondersteunt Chantal kinderen bij hun behandeling in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. “Het is bij ons niet de vraag óf kinderen in aanmerking komen voor een wensvervulling door Make-A-Wish, maar wanneer we de aanmelding doen. Dat is maatwerk. De periode van de aanmelding tot aan de vervulling van de wens noemen we de Wish Journey, die beslaat vaak een aantal maanden. Het kind denkt dan na over zijn of haar allerliefste wens en kan er samen met het gezin naartoe leven. Dat zorgt voor een langere periode van positieve energie en kracht. Kinderen die een bestralingsperiode ingaan, moeten soms zes weken lang elke dag naar het ziekenhuis. Als we de aanmelding vlak daarvoor doen, kunnen ze tijdens de bestralingen helemaal opgaan in hun gedachten aan de wens.”



Chantal begeleidt en ondersteunt kinderen bij hun behandeling

Twinkelende ogen

“Wanneer we de aanmelding met het kind en de ouders bespreken, reageren de meesten bescheiden. Kinderen worden tijdens het ziekteproces zo ‘geleefd’, het is even schakelen als ze mogen nadenken over wat ze zélf zouden willen. Maar als ik over Make-A-Wish vertel, zie je direct een twinkeling in hun ogen. Sommigen weten meteen wat ze zouden willen, anderen gaan er rustig over nadenken. We hebben hier ook een speciale Make-A-Wish kamer waar kinderen even kunnen ontsnappen aan hun ziekenhuiskamer en op creatieve manieren gestimuleerd worden om hun allerliefste wens te bedenken.”

Mooiste herinnering

“Vanaf het moment van aanmelden belandt niet alleen het kind in een positieve flow, maar ook de omgeving. Ineens gaat het tijdens het avondeten niet meer over ziekzijn, maar over wat ze leuk vinden en hoe hun wens in vervulling zal gaan. Iedereen denkt mee, het gezin, maar ook klasgenootjes. Voor hen is het soms lastig om met een ziek kind in contact te blijven omdat ze het moeilijk vinden om te vragen hoe het gaat. Nu kunnen ze over de wens praten. De wensvervulling kan ook achteraf een enorme impact hebben. Kinderen kunnen erover vertellen in de klas en de foto’s nog eens bekijken. Wanneer ze later terugdenken aan die heftige periode van medische behandelingen, blijkt vaak dat de mooie herinneringen aan de wensvervulling de boventoon zijn gaan voeren.”

3x bijzondere wensen

Make-A-Wish is er niet alleen voor kinderen met kanker. Deze mooie wensen van ernstig zieke kinderen gingen onlangs in vervulling:



Vlnr: Milan, Elias & Lexie

Milan (14) heeft Duchenne en zit in een rolstoel. Zijn wens was om een sledetocht met husky’s te maken. De sneeuw die in februari viel, maakte de dag extra bijzonder.

Elias (7) is geboren met een onbekende ziekte waardoor hij dwerggroei heeft. Vorig jaar kreeg hij een harttransplantatie. Zijn wens: racen op het circuit van Zandvoort. “Ik ging zo hard, het leek alsof ik vloog!”.

Lexie heeft een ernstige nierziekte. Haar wens ging op haar zesde verjaardag in vervulling: ze deelde als een echte prinses vanuit een koets cupcakes uit aan haar vriendinnen en familie.

Bijzonder goed doel

Make-A-Wish Nederland zet alles op alles om zo veel mogelijk allerliefste wensen te vervullen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Dit doet de stichting samen met ruim 400 vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners. Make-A-Wish is daarbij volledig afhankelijk van partners en particuliere donateurs.

