Christiane (62) en haar man Jan (63) waren net op vakantie toen er in Nederland noodweer uitbrak. Hun huis bleek zwaar getroffen. De nieuwe overkapping zat vol gaten, de rolluiken waren vernield en planten en bomen waren uit de grond getrokken. Gelukkig werd het dankzij de buren toch nog een mooie vakantie.

Libelle samen met Klaverblad Verzekeringen

Zwaar getroffen

Christiane: “Ik zat buiten in het zonnetje op het Italiaanse eiland Ischia, toen ik op Facebook allemaal heftige foto’s voorbij zag komen. Dikke hagelstenen hadden auto’s vernield en gaten in dakramen geslagen. De regionale kranten stonden er vol mee en benadrukten dat met name onze wijk zwaar was getroffen. Ik schrok me wild en mijn gedachten gingen alle kanten op: is ons huis ook geraakt? Zitten de ramen er nog in? Wat als het dak eraf is gewaaid?”

Lieve buren

“We woonden pas sinds een paar maanden in ons huis, dus het contact met de buren was nog vers. Gelukkig hadden we al telefoonnummers en sleutels uitgewisseld. Omdat de berichten online me niet loslieten, heb ik die avond de buurvrouw gebeld. Zij en haar man bleken op een camping in Nederland te staan en hadden helemaal niks meegekregen van het noodweer. De buurvrouw schrok er zo van, dat ze besloot meteen naar huis te gaan.”

Grote deuken

“De volgende ochtend belde de buurvrouw mij weer. Ons huis was, net als hun huis, inderdaad geraakt. Er zaten grote deuken in de rolluiken en het afdak, en mijn zomerbloeiers waren kapot. De vriezer in de schuur was uitgevallen, dus die hebben ze meteen weer aangezet. Ik schrok ervan, maar de buren stelden ons gerust. De ramen en het dak waren nog heel, dus er kon geen water binnenkomen. En het zonnetje scheen ook weer, dus het gevaar was geweken. De buren beloofden alsnog iedere dag even te gaan kijken, gewoon voor de zekerheid. Dat was ontzettend lief en gaf ons een goed gevoel. Dankzij hen hebben we toch nog een mooie, relatief zorgeloze vakantie gehad.”

Samen barbecueën onder het nieuwe afdak

“Na terugkomst lieten de buren foto’s zien van de vernielde tuin door het noodweer die ze ons bewust niet hadden gestuurd. Overal lagen takken, een boompje dat uit de grond was getrokken en een paar kapotte bloempotten. De buren hadden bijna alles opgeruimd én twee nieuwe potten met planten neergezet. Zo lief, ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Zodra de overkapping gemaakt was – de verzekering heeft alles snel en ongecompliceerd vergoed – hebben we de buren uitgenodigd voor een barbecue om ze te bedanken voor alles. Het zijn schatten van mensen. We kunnen altijd op ze rekenen en zij ook op ons. In moeilijke tijden leer je elkaar echt kennen.”

