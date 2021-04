Wat weet jij van de CoronaMelder-app? Feiten en fabels op een rij

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om alert te blijven. Gebruik jij de CoronaMelder-app al op je smartphone? Wij zetten de feiten en fabels over de app voor je op een rij.

Hoe helpt CoronaMelder tegen corona?

Help de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. CoronaMelder waarschuwt gebruikers die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die achteraf corona blijkt te hebben. De app is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Hierdoor kunnen mensen die nog geen klachten hebben eerder gewaarschuwd worden.

Je ontvangt een melding, wat nu?

Ontvang je een melding? Raak dan niet in paniek: het is niet zeker dat jij dan ook corona hebt. Je hebt extra kans gelopen op besmetting: misschien heb je corona.

Als je een melding krijgt dan geeft de app je het advies om je te laten testen, ook als je geen klachten hebt. Alle informatie daarvoor staat in de tekst van de melding. Zo voorkom je dat je mensen in je omgeving onbewust besmet. Want ook voordat je klachten krijgt, kan je al besmettelijk zijn. Zo helpt de app om elkaar te beschermen tegen corona.

Feit of fabel?

De app vraagt nooit om persoonlijke gegevens.

Feit! Als je CoronaMelder downloadt, hoef je géén persoonlijke gegevens in te vullen. De app weet dus niet je naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer.

Fabel! De app verbruikt weinig energie. De app gebruikt Bluetooth Low Energy (lage energie-bluetooth). Dit is een speciale vorm van bluetooth die weinig stroom gebruikt. Hoeveel procent van je batterij de app precies gebruikt, verschilt per telefoon.

Feit! Je bent helemaal vrij in je keuze om de app wel of niet te gebruiken.

Fabel! Ook als je geen melding krijgt, werkt de app. Je krijgt alleen een melding als je bij een appgebruiker in de buurt bent geweest die later corona bleek te hebben en dit doorgaf via de app.

De app weet niet waar ik mij bevind.

Feit! CoronaMelder werkt niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet waar je bent.

Hoe gebruik je CoronaMelder?

Download de CoronaMelder-app.

Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store.

Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. Installeer de app.

Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet. Volg de stappen in de introductieschermen. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan.

Alleen dan kan de app meten of je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest. Ontvang je een melding? Open CoronaMelder en lees wat je kunt doen en of je je moet laten testen. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de GGD – wilt melden in de app.

Heb jij ‘m al?

Sinds de lancering van de app hebben al meer dan 4,7 miljoen mensen de app gedownload. En ruim 140.000 mensen gaven via de app door dat ze besmet waren. Met de app kan je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te voorkomen. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Meer weten? Kijk op www.coronamelder.nl.