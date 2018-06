Daar is hij dan: de nieuwe Libelle stoel!

Dit jaar hebben we een prachtige, nieuwe stoel ontworpen. Helemaal van nu en ideaal om urenlang in te lezen of lekker muziek te luisteren. En het mooie is, hij past in elk interieur: van landelijk tot industrieel.

Libelle met Prominent

Helemaal van nu

De Libelle Stoel is er in vijf prachtige kleuren, onder andere in donkergrijs, lichtroze en donkerroze. Het design is helemaal van nu. Kies uit drie verschillende rugleuningen en drie soorten pootjes en onderstellen. Mix en match tot je zelf jouw favoriete stoel hebt samengesteld.

Prominent, dé zitspecialist van Nederland, bewijst dat comfort en design prima samengaan. Voor alle stoelen en banken gaat Prominent voor een optimale balans tussen comfort, design en vakmanschap. Prominent maakt van elke gewone dag een speciale dag. prominent.nu