Al zolang Deborah (35) zich kan herinneren, draagt ze een bril. Ze heeft er maar liefst negen, zodat ze de bril elk moment van de dag op haar outfit kan afstemmen.

Libelle samen met Charlie Temple

Deborah: “Al van kleins af aan tot halverwege mijn studententijd heb ik een bril gedragen. Daarna een paar jaar niet, omdat ik ’m niet meer nodig had. Drie jaar geleden kreeg ik een stukje metaal in mijn oog. Nadat het was verwijderd, moest ik op controle bij de oogarts. Zij adviseerde me weer een bril te gaan dragen. De eerste die ik kocht, was een nerdy bril, die draag ik nog steeds. Na verloop van tijd vond ik steeds meer monturen leuk. Mijn tweede bril werd een cateye model. Ik ben dol op de jaren zestig, draag ook veel kleding in die stijl.

Elke dag een andere bril

Ik vind het leuk om mijn bril op mijn outfit af te stemmen. Of andersom. Het is net als met sieraden, die wissel ik ook dagelijks. Ik heb twee zonnebrillen op sterkte, een speciale computerbril met blauwe glazen en een ronde bril van titanium. Die is superlicht en draag ik graag. Je kunt wel zeggen dat ik verslaafd ben aan brillen!” Deborah vindt het belangrijk dat een bril lekker op haar hoofd zit, zonder dat ze hem echt voelt zitten. “Natuurlijk moet-ie ook leuk staan. In het begin riep iedereen: ‘Heb je nu alweer een nieuwe bril?’, maar inmiddels heb ik er zo veel dat ze het van me gewend zijn!”

Ook toe aan een nieuwe bril?

