Libelle’s Lifestyle & Travelexpert Nienke Zondervan stapte samen met haar beste vriendin in de trein naar onze mooie Hofstad. Déze hotspots mag je volgens hun niet missen dit najaar.

NS met Libelle

Nienke: “Met de trein ben je er zo en sta je direct in het centrum. Op de heenweg plan je op je gemak waar je allemaal heen wilt en op de terugweg heb je de tijd om nog even lekker na te genieten van al je aankopen en alle leuke plekken waar we zijn geweest. En nog een voordeel van het reizen met de trein: ik ben weer helemaal bijgekletst met mijn beste vriendinnetje.”

#1 De Sushimeisjes

“Dit is met stip mijn favoriete sushitent. Alles is supervers en naast klassiekers verrassen ze met zelfbedachte smaakcombinaties. Neem bijvoorbeeld de Rainbowrol, gevuld met crunchy garnaal, wasabimayo, avocado, tonijn, zalm en tobiko-eitjes. Heerlijk!”

Prins Hendrikstraat 96, desushimeisjes.nl

#2 In Stock

“Verrukkelijk eten en tegelijkertijd de voedselverspilling tegengaan. En dat pal aan de Hofvijver! Bij In Stock werkt de keukenbrigade met onverkochte producten uit de supermarkt. Uiteraard met wisselend menu gebaseerd op de ‘oogst’ van de dag.”

Buitenhof 36, instock.nl

#3 Bleyenberg

“De eerste rooftopbar van Den Haag kijkt uit over de Grote Markt. Frisjes? Bleyenbergs Kantine is zeker net zo gezellig. In het weekend kun je er zelfs van ontbijt tot in de kleine uurtjes eten, drinken en dansen, want dan is de intieme club in de kelder ook open.”

Grote Markt 10, bleyenbergdenhaag.nl

#4 Hoftrammm

“Noem een ritje met dit mobiele restaurant gerust een culinaire ontdekkingstocht. Want terwijl hij vanuit het centrum naar Scheveningen boemelt, geniet je van een vijfgangendiner samengesteld door niemand minder dan chef-kok Pierre Wind.”

hoftrammm.nl



De Sushimeisjes, Bleyenberg, Hoftrammm, In Stock

#5 Denneweg

“Rondom de Denneweg worden regelmatig hofauto’s gesignaleerd, niet gek want je kunt er terecht voor de mooiste en lekkerste producten. Een greep uit de selectie: thee van Betjeman & Barton, kasjmier van Repeat, de waanzinnige schoenencollectie van Paul Warmer en het all day breakfast menu van Walter Benedict.”

denneweg.nl

#6 The Fine Store

“In het Zeeheldenkwartier, wat mij betreft de leukste wijk van Den Haag, vind je The Fine Store. De lichte winkelruimte is gevuld met spullen die het leven mooier maken: slow design items en kleine meubels van natuurlijk materialen. Hier word ik héél hebberig…”

Piet Heinstraat 64, thefinestore.com

#7 Museum Voorlinden

“Achter de Wassenaarse duinen, middenin de natuur van Landgoed Voorlinden, staat een paviljoen gevuld met moderne en hedendaagse kunst. Zonder museumticket ben je er ook welkom, bijvoorbeeld voor een high tea in het restaurant of een wandeling door de tuin, een ontwerp van landschapsarchitect Piet Oudolf. “

Buurtweg 90, Wassenaar, voorlinden.nl



Museum Voorlinden, Denneweg, Libelle’s Nienke

#8 Little V

“Verstopt achter de Nieuwe Kerk en middenin het Haagse Chinatown ligt Little V, een plek waar je Goi Cuon (gevulde rijstevelrolletjes), Pho en andere Vietnamese heerlijkheden eet met een knappe cocktail on the side.”

Rabbijn Maarsenplein 21, littlev.nl

#9 Escher in het Paleis

“In het voormalige winterpaleis van koningin-moeder Emma vergaap je je aan de fantasievolle voorstellingen van de wereldberoemde kunstenaar M.C. Escher. De statige zalen en kunstwerken tjokvol optische illusies zijn een plaatje, maar de 7 meter lange houtsnede Metamorfose III is echt fascinerend.”

Lange Voorhout 74, escherinhetpaleis.nl



Meer inspiratie

Je reis begint en eindigt in de trein. Ontdek Den Haag samen met NS. Kijk ook eens op de blog #nsfavourites voor nog meer leuke tips en adressen in de Hofstad.