Denim op denim is dé voorjaarstrend en dit zijn de leukste items

Nu de winter bijna ten einde is, kijken we weer uit naar het voorjaar en natuurlijk de nieuwste modetrends. Eentje waar we komend seizoen niet omheen kunnen én heel blij van worden, is de denim op denim trend.

Libelle samen met Miss Etam

Krijg je meteen flash backs naar de ietwat foute 90’s? Niet nodig. Dit keer is de trend een stuk stijlvoller én stoerder. Als je onderstaande tips aanhoudt, kan het niet fout gaan. En om het extra makkelijk te maken, delen we ook de leukste items die je meteen in je kast wilt hangen.

Tip 1: speel met kleuren

Vind je zoveel blauw bij elkaar nog een beetje spannend of lastig? Combineer een mooie blauwe jeans dan met een wit spijkerjasje, of ga voor een grijze jeans onder een blauwe spijkerblouse. Op deze manier zit je eigenlijk altijd goed.



Blauwe denim blouse 49,99 Bekijk Grijze skinny jeans 29,99 Bekijk Zwart jeans jasje 49,99 Bekijk Jeans met contrastbaan aan de zijkant 49,99 Bekijk Groene top met zebradessin 19,99 Bekijk Wit jeans jasje 49,99 Bekijk Denim blousejurk met taillekoordje 49,99 Bekijk Witte flared jeans 49,99 Bekijk

Tip 2: ga voor verschillende tinten

Een complete blauwe outfit kan juist ontzettend tof én van nu zijn, maar kies dan wel verschillende tinten. Anders wordt het wel erg matchy-matchy. Ga bijvoorbeeld voor een gebleekte denim blouse op een donkere jeans of rok. En over het algemeen geldt: een lichte kleur trekt de aandacht, een donkere kleur heeft een afslankend effect. Wil je een bepaald lichaamsdeel camoufleren of juist accentueren? Dan kun je hier rekening mee houden in je kleurkeuze.



Denim rok met knopen 49,99 Bekijk Lichtblauwe denim blouse 49,99 Bekijk Lichtblauwe denim jasje 49,99 Bekijk Donkerblauwe skinny jeans 29,99 Bekijk Denim A-lijn rok met ceintuur 49,99 Bekijk Donkerblauwe denim blouse 49,99 Bekijk Lichtblauwe denim tuniek 49,99 Bekijk Lichtblauwe flared jeans 49,99 Bekijk

Tip 3: denk aan de accessoires

Accessoires maken je outfit af, maar maak het niet te bont door deze ook nog in het jeansblauw te kiezen als je voor een volledige denim outfit gaat. Een subtiele riem kan je outfit wel helemaal af maken. Bruine accessoires doen het altijd goed in combinatie met blauw. En een stoere spijkerkraag onder een simpele trui geeft je outfit een speels effect.



Bruin heuptasje 19,99 Bekijk Lichtblauwe denim riem 12,99 Bekijk Bruine sjaal met rafelrandjes 9,99 Bekijk Blauwe jeans kraag 19,99 Bekijk Zwarte trui met ribbelstructuur en knopen 39,99 Bekijk Bruine teddy pet 7,50 Bekijk

Een nieuwe outfit met 15% korting

Geen garderobe is compleet zonder dé perfecte jeans. Bij Miss Etam hebben ze talloze kleuren en modellen, zodat er zeker eentje bijzit die perfect bij jouw figuur past. En je vindt er eindeloos veel items om je favoriete jeans mee te combineren. Schrijf je voor het shoppen even in als member, want dan krijg je t/m 23 februari maar liefst 15% korting op álle denim. Altijd fijn!

In onderstaande video laat Miss Etam’s head of design Nicole zien hoe je met denim je taille kunt benadrukken en maakt ze nóg meer leuke combinaties.