Dít draag je onder de aankomende najaarsmode

Zacht, met een randje of een kantje, dat is de lingerie voor dit najaar. Prachtig én comfortabel. Met zoveel moois en verleidelijks is het eigenlijk zonde dat er een bloes of trui overheen gaat… Maar welke lingerie draag je onder welke outfit?

Libelle samen met Triumph

Spannend

Een body (Triumph, € 59,95) kan ‘spannend’ worden gedragen of juist zichtbaar onder een hemd of jasje. Omdat ie eventuele oneffenheden corrigeert, is de body geschikt onder een jurkje.

Comfortabel

Een T-shirtbeha (Triumph, vanaf € 44,95) heeft gladde, naadloze cups waardoor-ie niet zichtbaar is en dus perfect zit onder nauwsluitende en strakke kleding.

Voor de kleintjes

Een bralette (Triumph, vanaf € 34,95) heeft geen beugels en is daarom vooral geschikt voor kleinere borsten. De bralette komt het beste tot zijn recht onder loszittende kleding zoals hempjes, jurkjes en topjes.

Verleidelijk

Een balconette (Triumph, € 49,95) heeft horizontaal uitgesneden cups die dicht tegen elkaar staan en zorgt daardoor voor een prachtig decolleté. Ideaal onder laag uitgesneden shirtjes (o.a. v-hals), hempjes en jurkjes.



Amourette collectie van Triumph

De lingerie uit de Amourettte collectie van Triumph staan garant voor een goede fit. Deze besteller serie bestaat al meer dan 25 jaar en komt telkens weer in frisse, nieuwe seizoenskleuren. Van bralettes, body’s en minimizers tot de Magic Wire: de bh met een flexibele beugel. Bekijk meer over de Amourette collectie.