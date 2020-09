Dit is alles dat je moet weten over koffie

Van koffie verkeerd tot espresso, café au lait, cappuccino of latte macchiato: de mogelijkheden met koffie zijn oneindig. Maar wat weten we eigenlijk écht over koffie? Wij zetten de leukste feitjes en weetjes voor je op een rij.

Lesje geschiedenis

De geschiedenis van de koffie begint ergens tussen het jaar 575 en 850 in Ethiopië. Daar ontdekte een herder die zijn dieren koffiebessen zag eten, dat de dieren energieker werden. Pas tegen het eind van de 16e eeuw raakte men in Europa, en dus ook in Nederland, in aanraking met koffie(handel).

Van boon tot bakkie

Een koffieboontje is een volgroeid zaadje van de kers van een koffieplant en lijkt het meest op een cranberry. Na het oogsten van de bessen, begint het drogen en worden ze vervolgens ontdaan van hun buitenste ‘jasje’. De bonen worden daarna gebrand en tot slot gemalen.

Wereldwijd

Koffiebonen groeien in drie werelddelen: Midden,- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. De plek waar de koffie vandaan komt, zegt alles over de smaak. Koffie uit Midden,- en/of Zuid-Amerika kenmerkt zich door de smaken chocola, noten en karamel. Bonen uit Afrika zijn vaak wat fruitiger en bloemig van smaak. Aziatische koffie herkent u aan de kruidige, bittere smaak.

Oploskoffie

In 1929 ontstond er in Brazilië een overschot aan koffiebonen door de crash op de beurs van Wall Street. Koffiebonen waren niet meer in trek. Het bedrijf Nestlé werd gevraagd om na te denken over een oplossing aan het overschot. Max Morgenthaler had die oplossing. Hij bedacht namelijk oploskoffie: de natuurlijke smaak van koffie door alleen maar water toe te voegen. De oploskoffie van Max werd een doorslaand succes. Zo ontstond in 1938 Nescafé: een samenvoeging van de eerste drie letters van Nestlé en Café.

Wist je dat

Koffie meer aroma’s bevat dan wijn?

Koffieplanten ongeveer 20 tot 25 jaar koffiebonen kunnen produceren? Dat komt neer op ongeveer 2.000 bonen per jaar, ofwel ongeveer een kilogram ruwe koffie per jaar.

Er wereldwijd 1 miljard koppen Nescafé oploskoffie worden geschonken?

Nieuwe receptuur

Ontdek de verbeterde Nescafé Gold Cappuccino. De nieuwe receptuur is gemaakt met zorgvuldig geselecteerde koffiebonen van de hoogste kwaliteit & heerlijke melk. De perfecte combinatie. Vol van smaak met een luchtige melkschuimlaag. Met zorg samengesteld en gemaakt van koffiebonen die op duurzame wijze worden geproduceerd. Voor de momenten die er toe doen. Meer weten? Kijk hier.