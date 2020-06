Dit moet je weten over de ziekte tuberculose (TBC)

Wist je dat er wereldwijd elke dag 4.000 mensen onnodig sterven aan TBC? Tuberculose is de meest dodelijke, te voorkomen infectieziekte ter wereld. Het coronavirus zorgt ervoor dat er nu nóg meer mensen overlijden aan TBC. Kwetsbare mensen en families hebben in deze tijd extra steun nodig. Steun het Tuberculosefonds en help levens redden!

Libelle samen met KNCV Tuberculosefonds

Wat is TBC?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie genaamd Mycobacterium tuberculosis. De bacterie veroorzaakt ontstekingen in het lichaam. Een kwart van de wereldbevolking is geïnfecteerd met TBC, maar gelukkig wordt niet iedereen ziek.

De TBC-bacil wordt door de lucht (bijvoorbeeld door hoesten en niezen) overgedragen en kan zich in alle organen nestelen en daar ziekte veroorzaken. Meestal zijn dat de longen. Deze vorm van TBC komt in Nederland het vaakst voor. Zonder behandeling overlijdt het merendeel van de TBC-patiënten.

Volksziekte nummer 1

Veel oudere mensen herinneren zich TBC als een ziekte die rond de Tweede Wereldoorlog vaak voorkwam. Sterker nog: het was volksziekte nummer 1. In tegenstelling tot nu waren er in die tijd nog geen goede medicijnen te verkrijgen tegen TBC en moesten besmette mensen soms jaren in sanatoria herstellen.

TBC anno 2020

TBC kent net als het coronavirus geen grenzen en komt ook in Nederland nog steeds voor, maar de ziekte is hier gelukkig goed onder controle. Wereldwijd sterven jaarlijks echter zo’n 1,5 miljoen mensen aan TBC, waaronder 205.000 kinderen, voornamelijk in Afrika en (Centraal-)Azië. Onnodig, want TBC is met de juiste medicijnen en behandeling tegenwoordig goed te genezen.

TBC en het coronavirus

TBC en het coronavirus zijn beide infectieziektes die elkaar ook nog eens versterken. TBC beschadigt in de meeste gevallen de longen, wat TBC-patiënten ook extra kwetsbaar maakt voor corona. Daarnaast heeft het coronavirus veel indirecte gevolgen voor TBC-patiënten. Door corona zullen naar verwachting veel meer TBC-patiënten overlijden. Het Tuberculosefonds doet er alles aan om dit leed te voorkomen en TBC-patiënten wereldwijd de zorg te bieden die ze nodig hebben.

Symptomen TBC

De klachten die voorkomen bij tuberculose zijn algemene klachten die ook bij veel andere ziektebeelden kunnen optreden. Dit maakt het herkennen van de ziekte vaak lastig. De meest voorkomende klachten in het beginstadium van tuberculose zijn nachtzweten, vermoeidheid, koorts, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies. Mensen met longtuberculose hebben meestal al langere tijd hoestklachten (langer dan drie weken), en geven soms wat (bloederig) slijm op. Belangrijk is dat je met klachten altijd de huisarts raadpleegt.

Steun het Tuberculosefonds

Het Tuberculosefonds zet zich al 117 jaar in voor de strijd tegen TBC, in Nederland en wereldwijd. Momenteel zetten de TBC-experts zich ook in voor de strijd tegen het coronavirus. Veel kennis en ervaringen uit de TBC-bestrijding (bijvoorbeeld op het gebied van contactonderzoek) kunnen namelijk ook worden ingezet in de strijd tegen corona.