Voor dochter Marlon (34) was zwanger worden niet vanzelfsprekend. Nu het na een serie vruchtbaarheidsbehandelingen toch gelukt is, kan oma-to-be Henny (64) haar geluk niet op. “Dit kindje is zo welkom!”

Libelle samen met Ouders van Nu

Henny: “Twee jaar geleden waren we met Kerst met het hele gezin bij elkaar. Marlon en haar partner Seb hadden net een nieuwe, grotere auto gekocht. Aan tafel zei Marlon: ‘Nu denken jullie vast dat we een kindje krijgen, maar dat gaat ons niet op de natuurlijke manier lukken.’ Ik moest wel even slikken, want ik gunde het haar zo om moeder te worden. Ze begonnen aan een serie ivf-behandelingen (ICSI) in een vruchtbaarheidskliniek en na de tweede behandeling was de test positief. Toen ze het mij vertelde, hebben er veel tranen gerold, van pure blijdschap. Mijn man was nog op reis met onze zoon, dus hij hoorde het een dag later. Zijn gezicht zal ik nooit meer vergeten, toen Marlon het hem persoonlijk vertelde. Hij straalde van oor tot oor, zo ontzettend blij met dit prachtige nieuws! Wij vinden dit alle twee een heel groot wonder.”

Marlon: “Mijn zwangerschap is één groot feest. Ik voel me sinds dag één echt top en wat is het leuk om te merken dat niet alleen mijn vriend en ik, maar ook oma Henny en de rest van onze familie uitkijken naar de komst van dit minimensje!”

Stralend

Henny: “De zwangerschap verloopt heel voorspoedig en Marlon straalt vanaf de eerste dag. Wanneer ik door haar huis loop en alle voorbereidingen zie, weet ik: dit kindje is meer dan welkom. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om oma te worden. Oma zijn is voor mij Genieten met een hoofdletter G, knuffelen, liedjes zingen, voorlezen, logeren en dan ‘s morgens heel vroeg bij oma in bed kruipen. Naar de speeltuin gaan en samen pannenkoeken bakken. Bij oma mag bijna alles. Ja, dit is nu al onvoorwaardelijke liefde.”

Inmiddels is Marlon bevallen van een prachtige dochter: Jacky Rose.

