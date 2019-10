De dochter van Leny leed aan anorexia, maar is nu in blijde verwachting

Bijna-oma Leny (67) is supertrots op haar dochter Christel (24). Dat haar dochter een baby krijgt, is voor Leny echt een cadeau.

Libelle samen met Ouders van Nu

Leny: “Ik weet nog precies wat ik voelde toen Christel me vertelde dat ze zwanger was. Helemaal te gek! Tegelijkertijd voelde ik ook spanning. Gaat ze dit wel redden? Mijn dochter is heel erg ziek geweest. Ze leed aan anorexia. Op een gegeven moment ging het zo slecht met haar dat ik bang was dat ze het niet zou redden. Mijn lieve meisje heeft zo’n strijd gevoerd… Maar die periode ligt gelukkig achter ons. Waar ze nu staat in haar leven, daar ben ik supertrots op. Ze is dit jaar getrouwd, ze volgt een leuke opleiding en als kroon op haar leven krijgt ze een kindje. Ik gun het haar zo!”

Christel: “Omdat mijn moeder al wat ouder was toen ze mij kreeg, was ik altijd bang dat mijn moeder mijn kinderen niet mee zou maken. Gelukkig bleek die angst ongegrond. Ik ben zo blij dat mijn droom nu uitkomt: ik mama en mijn moeder oma!”

Geboren moeder

“Dit is echt haar grootste wens. Op haar vijfde stopte Christel haar pop onder haar jurkje en deed ze alsof ze zwanger was. Volgens mij is ze geboren om moeder te worden, ze geniet zo van de zwangerschap. De periode dat ik zwanger was van Christel verliep heel anders. Het was voor mij een moeilijke, verdrietige tijd. Ik was al in de veertig en mijn moeder was erg ziek. Ik heb haar nog net kunnen vertellen dat ik moeder zou worden, kort daarna overleed ze. Christel heeft haar oma dus nooit gekend.”

Wens

“Ik ben zo blij dat ik dit geluk mag meemaken. Natuurlijk wenste ik weleens dat ik ooit oma zou mogen worden. Maar dat die wens nu uitkomt, voelt als een cadeau. Ik hoop dat ik straks aan mijn kleindochter kan vertellen hoe speciaal haar moeder is. Ik ben van plan om samen met mijn dochter zo veel mogelijk van deze periode te genieten!”

Inmiddels is Christel bevallen van een prachtige dochter: Elena.