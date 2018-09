Dokter Rutger gaat iets bijzonders doen waar hij als kind al van droomde

We kennen Dokter Rutger als huisarts én vlogger van Libelle TV. Maar voordat hij besloot huisarts te worden had hij een andere droom…

Libelle met Artsen zonder Grenzen

Als kind droomde hij er namelijk al van om bij The Flying Doctors te werken. En die droom komt nu alsnog een beetje uit, want hij mag met Artsen zonder Grenzen (AzG) mee naar een vluchtelingenkamp op Lesbos. Om te zien onder welke omstandigheden de mensen daar leven, en wat AzG allemaal voor hen doet.

Bijzonder werk

Het verschil maken voor mensen in nood, dat is wat AzG wil bereiken. Ze verlenen medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen: in oorlogs- en conflictsituaties en op plekken waar mensenlevens worden bedreigd, en altijd los van ras, geloof of politieke voorkeur.

