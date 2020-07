Dit is waarom een bezoekje aan Dordrecht zeker de moeite waard is

Hoe dichter bij Dordt, hoe leuker het wordt. En hoe. In en om ‘de oudste stad van Holland’ is genoeg te beleven voor jong en oud. Eropuit dus!

Historisch Dordrecht

Wist je dat Dordrecht de oudste stad van Nederland is? Dordrecht kreeg namelijk in 1220 al stadsrechten. En dat stadse gevoel is nog altijd zichtbaar als je wandelt langs de oude binnenstadhavens, de talloze monumenten en over de romantische bruggetjes. Tip: maak een wandeling langs de Dordtste hofjes, zoals de Regenten- en Lenghenhof en het Arend Maartenshof.

De Biesbosch

In de omgeving van Dordrecht is ook ontzettend veel te zien en te doen. En één van de bekendste trekpleisters in de omgeving is Nationaal Park De Biesbosch, op slechts een paar kilometer van Dordrecht. Een uniek stukje natuur waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen, kanoën, varen, vogels spotten, diverse tentoonstellingen kunt bezoeken en op excursie kunt gaan.

De molens van Kinderdijk

Hollands glorie ten voeten uit: dat zijn de molens van Kinderdijk. Niet voor niets is dit molencomplex erkend als Unesco Werelderfgoed. De 19 windmolens vertellen namelijk het verhaal van de manier waarop wij Nederlanders al meer dan 1.000 jaar met water omgaan. Want in een regenachtig land als Nederland, waar rivieren het landschap bepalen, liggen overstromingen altijd op de loer.

Postillion Hotel

Aan de rand van het historische Dordrecht vind je het gastvrije Postillion Hotel Dordrecht (***) waar je na een actieve dag Dordrecht en omgeving heerlijk kunt overnachten in stijlvolle kamers met een luxe badkamer en boxspring. Wij hebben nu een speciale aanbieding geselecteerd:

3-daags Diner arrangement inclusief

• welkomstdrankje

• 2x overnachten

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1x 3-gangendiner met heerlijke biologische producten

• gratis informatie over de regio

• gratis parkeren

• gratis WiFi

Vanaf € 75,00 per persoon

Prijs o.b.v. 2-persoonsbezetting. Exclusief: toeristenbelasting (2,00 per persoon per nacht), admin. kosten (1-3 pers. 14,50, 4+ pers. 24,50 per boeking). Te boeken t/m: 30 september 2020

