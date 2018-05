Drie gouden tips om je dag met een goed humeur te beginnen

Hoe fijn het ook is om ‘s morgens nog even in bed te blijven liggen, de dag begint beter zonder gevlieg en gehaast. Met deze gouden tips begint elke dag relaxed.

1. Verboden te snoozen

Hoe je ook hebt geslapen, eindeloos snoozen zorgt vaak voor tijdsdruk en dus voor stress en daardoor heel waarschijnlijk een slecht humeur. Dat willen we natuurlijk niet. Dus hup, meteen uit bed zodra die wekker gaat.

2. Genietmomentje

Neem eenmaal uit bed eens wat langer de tijd voor jezelf dan normaal. Douche bijvoorbeeld uitgebreid, zet een vrolijk muziekje op, lees de krant aan tafel of drink rustig een kop thee of een heerlijke cappuccino.

3. Ontbijt = belangrijk

Wist je dat een derde van de Nederlanders het ontbijt regelmatig overslaat? Terwijl na die uren slaap het lichaam juíst behoefte heeft aan brandstof en nieuwe energie. Tip: start de dag met yoghurt, vers fruit en Bolletje Krokante Ontbijtgranen.

Topstart

De bakkers van Bolletje selecteren de beste ingrediënten van natuurlijke oorsprong voor de Krokante Ontbijtgranen, waarmee de dag pas écht goed begint. Voor Bolletje Krokante Ontbijtgranen Hazelnoten & Amandelen worden haver, tarwe, mais en rogge goudbruin gebakken in de oven. Hieraan wordt alleen een beetje dadel en gerstemout toegevoegd, om het heerlijk knapperig te maken. De Ontbijtgranen bevatten daardoor ruim 50% minder suiker dan het gemiddelde suikergehalte van vergelijkbare krokante muesli's.



