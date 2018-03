Dubbel genieten: deze paas-chocoladecake is overheerlijk én zo gemaakt

Dit jaar smaken de paaseitjes extra lekker. In het paaschocolade-assortiment van PLUS is namelijk alleen Fairtrade cacao gebruikt. Lekker bij de thee, maar ook om deze overheerlijke chocoladecake mee te versieren. Vrolijk Pasen!

Libelle samen met PLUS

Ingrediënten voor 8-10 personen

1 pak kant-en-klare cakemix (voor een grote cake, bijvoorbeeld wolkencake)

100 g roomboter + extra voor invetten springvorm

125 g witte chocolade, in stukjes

1/2 tl vanille-extract

PLUS Fairtrade-paaschocolade naar keuze

Springvorm 18 cm

Mixer

Bereiding

Maak het cakebeslag volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vet een springvorm in met boter en giet het beslag in de vorm. Bak de cake volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat het daarna volledig afkoelen. Haal de cake uit de springvorm en snijd hem aan de bovenkant vlak af. Smelt de witte chocolade door het meermaals 30 seconden te verwarmen in de magnetron en tussentijds te roeren. Doe dit tot de chocolade volledig is gesmolten. Klop de boter zacht en luchtig in een kom met behulp van een mixer en voeg al kloppend de gesmolten chocolade en het vanille-extract toe. Zet de cake op een taartplateau, besmeer aan alle kanten met de chocoladecrème en versier met verschillende soorten Fairtrade-paaschocolade.

Variatietips

Zin in een chocolade-koffiecake? Voeg 2 el oploskoffie toe aan het neutrale cakebeslag. Of ga voor een frisse touch en roer aan het eind 2 el citroensap door de chocoladecrème.

De voordelen van Fairtrade

Wie Fairtrade chocolade koopt, zorgt ervoor dat cacaoboeren kunnen werken aan een betere toekomst. De premie die ze naast de Fairtrade minimumprijs krijgen, helpt namelijk de hele gemeenschap. Van die premie, worden waterpompen en scholen gebouwd, wegen verbeterd, medische voorzieningen getroffen en kunnen boeren trainingen volgen. Het assortiment paaschocolade van het PLUS huismerk is dit jaar lekker uitgebreid: van pure en gevulde eitjes tot haasjes, koekjes en tulpen.