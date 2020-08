Het ultieme vakantiegevoel: 4 dagen Duitsland vanaf € 179,- p.p.

Op slechts 3,5 uur rijden van Utrecht waan je je écht op vakantie. Het Duitse Stadtkyll ligt namelijk in het hart van de Vulkaaneifel met prachtige, ronde kratermeren en veel groen. Wandelen, fietsen of touren op de motor: in dit gebied is er voor ieder wat wils.

Libelle samen met Voordeeluitjes.nl

Stap in de auto (of op de motor) en koers richting Stadtkyll, want er is hier genoeg te ontdekken. In de omgeving vind je er bijvoorbeeld de historische plaatsjes zoals Monschau, Bad Münstereifel en Trier. Struin er op je gemak doorheen en plof neer op een fijn terras.

Vulkaanheuvels

De sportliefhebbers onder ons maken een heerlijke fietstocht over de beboste vulkaanheuvels of wandelen op hoogte en geniet van het uitzicht over het dal. Onderweg kom je langs prachtige stuwmeren, bijvoorbeeld het Kronenburger See-stuwmeer. Of verken de omgeving met een moutainbike, want in Het VulkanBike Trailpark in de Vulkaaneifel maak je uitdagende klimtochten, voor jong en oud.

Cultuur snuiven

Wie liever cultuur snuift dan calorieën verbrandt, zit hier ook goed. Op slechts een paar kilometer ligt het pittoreske dorpje Kronenburg. Dit plaatsje bestaat uit een hooggelegen middeleeuwse burchtnederzetting. Lopend door het stadje is het net alsof de tijd heeft stilgestaan. De gebouwen zijn stuk voor stuk monumentaal en laten je geloven dat je in de middeleeuwen bent beland. Ook de Sint Brigidakapel is een bezoekje waard, evenals het Schlosshotel Kronenburg, dat omgetoverd is tot een luxe 4-sterrenhotel. In het verleden hebben vele beroemdheden overnacht in dit slot, zoals Napoleon, bondskanselier Konrad Adenauer en prinses Caroline van Monaco.

Hotel am Park Stadtkyll

Hotel am Park Stadtkyll (***) staat in het kuuroord Stadtkyll in de prachtige Vulkaaneifel. Als je de mooiste landschappen van de Eifel wilt ontdekken, is dit hotel daarvoor de ideale uitvalsbasis. Laat je vooral verrassen door het natuurschoon van de Vulkaaneifel.

4-daags all inlcusive arrangement inclusief



• 3x overnachten

• 3x uitgebreid ontbijt

• 3x lunch

• 3x diner

• gratis consumpties

• gratis koffie en thee

• avondentertainment

• gratis parkeren

• gratis WiFi

Vanaf € 179, per persoon

Prijs o.b.v. 2-persoonsbezetting. Exclusief: toeristenbelasting (€ 2,00 p.p.p.n.), admin. kosten (1-3 pers. € 14,50, 4+ pers. € 24,50 per boeking). Te boeken t/m: 31 oktober 2020.

Ook zo’n zin gekregen in Duitsland? Boek snel via voordeeluitjes.nl of bel 0900 66 777 88.