1 op de 3 lezers voelt zich door corona vaker eenzaam: dit kun je doen

Wist je dat meer dan de helft van onze lezers zich wel eens eenzaam voelt? Dit vroegen wij in het kader van de Week tegen Eenzaamheid op Instagram via een aantal polls waar ruim 1.800 volgers aan meededen. En ruim 1 op de 3 voelt zich door corona vaker eenzaam. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat we, juist in deze tijd, goed naar elkaar om moeten blijven kijken. Wij geven je een paar bruikbare tips om eenzaamheid (in je omgeving) aan te pakken, want een klein gebaar kan het verschil maken.

Libelle samen met de Rijksoverheid

Gewoon zomaar

Hulp vragen als je je eenzaam voelt, is niet makkelijk. Zo laat ook de poll zien. Maar liefst 80% vraagt niet om hulp bij eenzaamheid. We roepen iedereen daarom op om ‘gewoon zomaar’ iets vaker iets voor een ander te doen. Want dat blijken we wél massaal te doen. Verras je zus die aan de andere kant van het land woont bijvoorbeeld eens wat vaker met een belletje of een lekkere reep chocolade met de post. Of stuur je collega die ook thuis moet werken een berichtje dat je hem of haar zo mist aan je bureau. Wie goed doet, goed ontmoet.

In de buurt

Ook kan het leuk zijn erop uit te gaan met iemand. Misschien is er bij jullie in de buurt wel een een leuke activiteit te vinden: bijvoorbeeld een buurttuin om te tuinieren of een leesclub waar je iemand heel blij mee kunt maken. Vaak is dat ene duwtje in de rug om iets leuks te ondernemen al voldoende om iemand zich minder eenzaam te laten voelen.

Op afstand

Uit de resultaten van de Instagram polls blijkt dat niet iedereen even open is over eenzaamheid, waardoor het soms lastiger te herkennen is. Dus als we allemaal iets vaker met een klein gebaar naar een ander uitreiken, dan kunnen we samen het verschil maken. Woon je niet bij elkaar in de buurt? Ook dan zijn er genoeg leuke dingen op afstand te bedenken die je vanuit huis kunt doen. Bijvoorbeeld:

Een kort telefoontje om te vragen hoe iemand zijn of haar dag was

Online samen een spelletje spelen

Foto’s delen per app of mail

Samen tv kijken met de telefoon aan je oor

Een helpende hand

Vooral oudere mensen blijken vaak eenzaam te zijn. En nu tijdens corona blijkt dat alleen maar erger te zijn. Dus help waar je kan door bijvoorbeeld 5 minuten te blijven praten met de buurman als je thuiskomt van werk of door een boodschap voor hem mee te nemen. En stel vragen: alleen zo kom je erachter of iemand zich eenzaam voelt.

Enkele interessante resultaten uit onze polls:

43% zoekt tijdens corona contact met ouderen in zijn/haar omgeving

73% koopt wel eens een bloemetje voor een ander als hij/zij niet lekker in zijn vel zit

72% neemt wel eens een boodschap voor een ander mee

Bron: Libelle Instagram polls 2 okt. 2020

Kom in actie!

Van 1 t/m 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid: een initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan de behoefte aan contact herkennen en er iets aan doen. Ook in deze tijd. Jij ook. Maak contact. Dat is makkelijker dan je denkt. Kijk hoe anderen dat doen op eentegeneenzaamheid.nl.