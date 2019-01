Hangt jouw kunstwerk deze zomer in het Rijksmuseum?

Hangt jouw eigen kunstwerk deze zomer in het Rijksmuseum? Dat zou zomaar eens kunnen. Want iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan een grote zomertentoonstelling genaamd ‘Lang Leve Rembrandt’.

Libelle samen met het Rijksmuseum

350 jaar na de dood van Rembrandt van Rijn viert het Rijksmuseum dit jaar ‘Het jaar van Rembrandt’. Iedereen mag meedoen: jong, oud, professional of amateur. En alle vormen van beeldende kunst zijn toegestaan. Laat je creativiteit de vrije loop: maak een tekening, schilderij, prachtfoto- of video, of ga aan de slag met een boetseer- of breiwerk. Vanaf 1 februari kun je jouw meesterwerk hier inzenden.

De kunstwerken van Rembrandt

Rembrandt is één van de bekendste kunstenaars ter wereld. De Nachtwacht kennen we allemaal, maar misschien heb je weer even een opfrisbeurt nodig van de andere kunstwerken die hij zoal maakte? Hieronder hebben we er een aantal verzameld.



Met de klok mee: Liggende Leeuw, Het Joodse Bruidje, De drie kruisen, De schelp (Conus marmoreus), Zelfportret

Wat ga jij maken?

Duik de dierentuin in voor net zo’n prachtige tekening van een leeuw, maak een verrassend zelfportret (of selfie?) of laat je inspireren door de gedetailleerde schelp die Rembrandt tekende.

Selectie

Honderden kunstwerken zin deze zomer ook echt te zien in het museum. Deze worden geselecteerd door een jury die beoordeelt op techniek, creativiteit en originaliteit. Altijd al met een door jou gemaakte creatie in een museum willen hangen? Grijp dan nu je kans! Inzenden kan vanaf 1 februari t/m 31 maart 2019. Meer informatie over deelname en de tentoonstelling vind je hier.