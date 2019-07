Doen: 6x eilandhoppen in het zonnige Kroatië

Voor de kust van Kroatië liggen meer dan 1000 eilanden. Daar kun je dus heerlijk eilandhoppen. Dit zijn de leukste plekjes.

Libelle samen met Kroatisch Verkeersbureau

Eilandhoppen is eenvoudig in Kroatië: vanuit de steden en kleinere havenplaatsen gaan elke dag ferry’s en speedboten van particuliere aanbieders. En zo’n eilandvakantie is ook nog eens goed te combineren met een citytrip naar bijvoorbeeld Zagreb, Split, Zadar of Dubrovnik.

1. Brač: zonnen, zwemmen & snorkelen

Maak vanuit Split de oversteek naar Supetar, een schilderachtig klein stadje op het mooie eiland Brač. Dit bijna 400 km2 grote eiland staat vooral bekend om het beroemde strand Zlatni Rat, waar het heerlijk zonnen, zwemmen en snorkelen is. Geniet ook van de terrasjes in de idyllische havenplaatsen Milna en Pučišća, bekijk de drakengrot Zmajeva spilja bij Murvica en maak een hike bij de Vidova Gora-berg. Een huurauto kan handig zijn om het eiland te verkennen, maar fietsen over de meer dan 1000 km aan fietspaden is eigenlijk veel leuker.



Het mooie Zlatni Rat-strand op Brač

2. Baljenac & Kaprije: klein maar fijn

Het kleine eilandje Baljenac bij Šibenik heeft een oppervlakte van slechts 0,14 km², maar één grote trekpleister: het 23 km lange labyrint van met de hand gebouwde stapelmuurtjes. Deze werden ooit aangelegd voor de wijnbouw. Vanuit de lucht lijkt het eilandje hierdoor op een grote vingerafdruk. Overnachten doe je op het autovrije buureiland Kaprije, waar je even helemaal tot rust kunt komen. Zeilers komen hier graag en er zijn mooie verborgen baaitjes.

3. Hvar: geschiedenis & feesten

Dit eiland heeft de meeste zonuren van Europa én het hoogste aantal culturele erfgoederen van UNESCO op één plek verzameld. In Stari Grad, de oudste stad van Kroatië, struikel je over de geschiedenis en monumenten. Op het eiland zijn vele geurende lavendelvelden te vinden waarlangs je een tour kunt maken. En ook wandelen, fietsen én duiken is hier prachtig. ’s Avonds zijn er genoeg nachtclubs en trendy bars te vinden waar je tot in de kleine uurtjes kunt feesten aan zee.



Hvar bij zonsondergang

4. Vis: grotten & verscholen stranden

Sereen, heuvelachtig en met tal van prachtige grotten en stranden: dat is het mooie eiland Vis. Een (slow)ferry brengt je vanaf Split in 2,5 uur naar de haven Viska Luka. Het prachtige strand Stiniva werd in 2016 verkozen tot beste strand van Europa en is te bereiken per boot of via een flinke afdaling over een geitenpad. Ook de blauwe Modra-grot is een aanrader, net als een bergwandeling vanaf berghut Sevti Andrija. Leuk weetje: de film Mamma Mia 2 is vrijwel helemaal op dit eiland opgenomen.

5. Krk: heerlijk fietsen & wandelen

Het eiland Krk is prachtig groen en bij uitstek geschikt voor fans van buitensporten. Je kunt er heerlijk fietsen en wandelen over de 300 km aan wandelpaden. Deze worden afgewisseld met mooie stranden en idyllische baaien, zoals het wonderschone Stara Baska. Een zonnige dag op Krk eindigt extra goed met een lekker žlahtina-wijntje. De druif waar deze wijn van wordt gemaakt groeit alleen op dit eiland. Krk is goed te combineren met een tripje naar het eeuwenoude kloostereiland Košljun of buureilanden Cres, Losinj, Pag en Rab.



Uitzicht op een baai in Krk

6. Rab: zandstranden & zonnen in je blootje

Vanuit de haven van Stinica of vanaf de zuidkust van Krk vaar je zo naar het charmante eiland Rab. Hier vind je ruim 20 zandstranden, waaronder ook veel naaktstranden. Op het Kandalora-strand dook ooit de afgetreden Britse koning Edward met zijn geliefde Lady Wallis Simpson naakt de zee in. Huur een zeekajak om vanaf het water het eiland te ontdekken en te genieten van prachtig uitzicht op de middeleeuwse hoofdstad.

Op naar Kroatië

Het zonnige Kroatië ligt op slechts 2 uur vliegen van Nederland (of 1300 km rijden met de auto). Elk jaar steelt het prachtige en veelzijdige land weer de harten van vele vakantiegangers. Een relatief klein land met zoveel verschillende klimaten en landschappen, zie je dan ook niet vaak. Naast de kust en eilanden is ook het binnenland zeker het bezoeken waard. Zo kun je in de bergen prachtig wandelen, fietsen en klimmen. Hier doe je volop vakantie-inspiratie voor Kroatie op.

Fotocredits: Aleksandar Gospic, Zoran Jelaca, Luka Esenko, Vedran Metelko / CNTB