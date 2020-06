Slanker de zomer in, dat is het streven van Elize, Lizz en Sandra. Inmiddels zijn ze 6 weken bezig met afvallen, komt de zomer steeds dichterbij én zijn de eerste doelen al bereikt.

Libelle samen met The 1:1 Diet

Elize laat zien hoe ze haar favoriete bosvruchtenshake maakt, Lizz neemt ons mee tijdens een bezoek aan haar dieetconsulent en Sandra krijgt een bijzondere reactie op haar verloren kilo’s.

Kijk de eerste vlog terug

Benieuwd waarom de dames graag willen afvallen en hoe de eerste weken van het dieet hen verging? Hier kijk je de eerste vlog terug.

Persoonlijke begeleiding

Sandra, Lizz en Elize volgen The 1:1 Diet. Met dit dieet krijg je persoonlijke begeleiding door een van de 400 consulenten. Met ruim 20 jaar ervaring, helpen zij jaarlijks 75.000 mensen hun streefgewicht te bereiken. Zoek hier een consulent bij jou in de buurt. Benieuwd hoe het Sandra, Lizz en Elize vergaat? Blijf ze dan volgen via ‘Slanker de zomer in’ op Libelle TV.