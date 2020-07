Libelle’s Elsbeth doet een detox kuur en barst weer van de energie

Het ontgiften van je lichaam kun je het beste vergelijken met het reinigen van de filters van je auto. Door dit met enige regelmaat te doen, blijven ze optimaal presteren. Libelle collega Elsbeth ging de uitdaging aan en volgde de 3 daagse detox kuur van Sap.je.

Libelle samen met Sap.je

Waarom detoxen?

Detoxen door middel van sapvasten wordt steeds populairder. Maar toch vragen veel mensen zich af waarom ontgiften nodig is, omdat ze denken dat je lever, nieren en darmen zelf in staat zijn om gifstoffen af te voeren. Maar met een detox kuur ondersteun je juist die organen in het ontgiften. Ons lichaam krijgt namelijk tegenwoordig steeds meer gifstoffen te verwerken. Denk hierbij aan (sporen van) alcohol, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen enzovoorts. Tijdens de kuur geef je je lever, darmen en nieren even pauze om weer te herstellen.

Elsbeth: “Ik voel me fitter, gezonder en heb energie voor 10!”

De voordelen van een detox kuur

Het helpt je gezond en fit te blijven (zelfs als je al heel gezond leeft)

Het ondersteunt je immuunsysteem

Een gezonder gewicht

Een betere nachtrust

Meer energie

Inhoud van de sap.je detox kuur van 3 dagen:

18 biologische slowjuice groentesapjes (240ml)

3 biologische slowjuice ontgiftende shotjes (50ml)

3 biologische groentesoepen (340ml)

biologische kruidenthee

een uitgebreide uitleg over de voorbereiding

een handig menu / eetschema

Bestellen