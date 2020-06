Perfect voor de zomer: deze exclusieve Libelle & Bristol-sandaaltjes

Als we érgens een zomers gevoel van krijgen, dan zijn het wel blote voeten in sandaaltjes. Daarom ontwierpen we samen met Bristol hét sandaaltje dat bij iedere zonnige outfit past.

Libelle samen met Bristol

De sandaaltjes zijn nu exclusief verkrijgbaar bij Bristol en speciaal voor Libelle-lezeressen slechts € 19,99* i.p.v. € 24,99 met actiecode 67380286, inclusief gratis verzending.

Of bezoek een van de 108 Bristol-vestigingen. In Libelle 25 (verkrijgbaar van 4 juni t/m 10 juni) en Libelle 26 (verkrijgbaar van 11 juni t/m 17 juni) vind je een kortingsbon waarmee je in de winkels € 5,- korting op de sandaaltjes krijgt.

Zomerse kleuren

Voor welke kleur ga jij? De sandaaltjes zijn verkrijgbaar in 3 frisse en hippe kleuren: khaki, brick en leopard. In maat 37 tot en met 42.

Françoise, Libelle-redactiemanager Mode & Beauty: “Het is een van de grootste schoenentrends van deze zomer: sandalen van natuurlijk materiaal. Het gevlochten touw oogt lekker zomers en het comfortabele platform geeft je wat extra lengte.”

“De effen sandaaltjes in zachtgroen kun je mooi ton sur ton combineren met kleding in dezelfde tint.”

“Dat geldt ook voor de sandaaltjes in oranjerood. Of laat ze extra opvallen onder een zwart jurkje.”

“Deze hippe leopard-print is natuurlijk een echte eyecatcher die zelfs de meest neutrale outfit opvrolijkt.”

Ga langs in een van de 108 Bristol-vestigingen of shop de sandaaltjes hier online.

*Zolang de voorraad strekt. De actie geldt van 1 juni 2020 t/m 5 juli 2020. Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen. Eén bon per aankoop.