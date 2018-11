Exclusieve voorpremière: Libelle lezeressen razend enthousiast over Disney's The Nutcracker

Sinds vorige week draait er weer een nieuwe Disney film in de bioscopen. En wat voor een: de verfilming van het geliefde negentiende eeuwse ballet The Nutcracker, ofwel De Notenkraker. Speciaal voor 200 Libelle lezeressen organiseerden we samen met Disney een exclusieve voorpremière van de film in 3D.

Libelle samen met Disney

In de film komt Clara (Mackenzie Foy) terecht in een mysterieuze wereld: het Land van Sneeuwvlokken, het Land van Bloemen en het land van Zoet. Hier moet ze het onheilspellende Vierde Koninkrijk trotseren, met de heersende tiran Mother Ginger (Helen Mirren), om de harmonie terug te brengen. Morgan Freeman speelt de rol van Clara’s peetvader en Keira Knightley heeft een hoofdrol als Sugar Plum Fairy.