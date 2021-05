Familie Vliet bleek besmet met corona: ''We hadden behoorlijk wat klachten''

Na een melding in de CoronaMelder-app, bleek vader Len besmet te zijn met het coronavirus. Zijn gezin ging gelijk in quarantaine. Een verstandige beslissing, want ook zijn vrouw en twee zoons bleken het virus onder de leden te hebben. Len: “Dankzij de melding voorkwamen we dat we het virus ongemerkt doorgaven.”

Wie: Len (43) en Renate (42) Vliet

Werk: Len is leidinggevende bij een installatiebedrijf, Renate directrice van een basisschool

Kinderen: twee zoons van 11 en 13 jaar

Wat ging er door jullie heen toen Len een melding in CoronaMelder kreeg?

Len: “Toen ik een melding kreeg, dachten we meteen: het hele gezin in quarantaine! Eigenlijk hoefde alleen ik dat te doen. Toch namen we het zekere voor het onzekere.”

Renate: “Dit gebeurde in de periode van de harde lockdown, dus de impact van de quarantaine viel op dat moment mee. We moesten tenslotte al zoveel mogelijk thuisblijven en boodschappen lieten we bezorgen.”

Wanneer bleek Len corona te hebben?

Len: “In de melding van vrijdagavond, stond het advies om in quarantaine te gaan en drie dagen later een coronatest te doen. Ook als ik geen klachten had, wat bij mij het geval was. Na de test op maandagochtend, bekeek ik ’s avonds de uitslag op www.coronatest.nl. Ik bleek positief te zijn. Toen ben ik direct in isolatie gegaan.”



“Tijdens het avondeten videobelde ik vanuit mijn eigen kamer met mijn vrouw en zoons die beneden zaten te eten”

Renate: “Dat was wel even wat anders dan met het gezin in quarantaine zitten. Len kreeg een eigen kamer en toilet en moest als laatste douchen. We mochten elkaars handdoeken absoluut niet gebruiken. Dit advies kregen we na de uitslag telefonisch van de GGD.”

Len: “Best heftig hoor, helemaal niet bij je gezin mogen. Tijdens het avondeten videobelde ik vanuit mijn eigen kamer met mijn vrouw en zoons die beneden zaten te eten.”

Later bleken jullie allemaal besmet…

Renate: “Klopt. Ik kreeg op woensdagmiddag vage klachten. Zoals hoofdpijn. Omdat er iemand met corona in je huis is, ben je extra alert. Daarom liet ik mij donderdagochtend direct testen. ’s Avonds bleek ik ook corona te hebben en kreeg ik het advies om in isolatie te gaan.”

Len: “Omdat we onze zoons niet aan hun lot konden overlaten, ging ik uit de strikte isolatie. Ik bleef natuurlijk wel thuis.”

Renate: “We bespraken met onze zoons dat de kans groot was dat zij ook besmet zouden zijn. Ze hebben zich toen in het weekend laten testen. Tot die tijd bleven ze uiteraard binnen. Na de test bleken zij ook positief.”

Wat was de impact van corona op jullie gezin?

Renate: “Len en ik hadden behoorlijk wat coronaklachten. Ik zelfs zo erg dat ik een paar weken thuis ben geweest. De jongens zijn gelukkig niet echt ziek geweest.”

Len: “De jongste voelde zich een dag niet lekker. De oudste heeft nergens last van gehad. Ze moesten natuurlijk wel binnenblijven. De Playstation stond volop aan! Onderwijs volgden ze online. Ze waren blij toen ze weer naar buiten mochten.”

Raad je anderen aan om CoronaMelder te downloaden?

Len: “Zeker! Dankzij de melding in CoronaMelder voorkwamen we dat we het virus ongemerkt doorgaven aan mensen in onze omgeving. Zonder de melding was ik namelijk voor mijn werk naar een zorginstelling gegaan en Renate naar de basisschool waar ze directrice is. Het is een prettig idee dat we daar niet hebben rondgelopen met corona.”

Renate: “Wij hadden CoronaMelder al in het najaar gedownload. Maar ook nu heel Nederland snakt naar meer vrijheid, houd ik de app op mijn mobiel. Ik draag graag mijn steentje bij aan de strijd tegen corona.”

Zo download je de app

Heb jij CoronaMelder al? Je vindt de app in de App Store of in de Google Play Store. Het gebruik van de CoronaMelder-app is altijd vrijwillig. Ga voor meer informatie naar www.coronamelder.nl of bel gratis met een van de medewerkers van de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280.