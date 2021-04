Belangrijke feiten en cijfers over alarmmiddel NL-Alert

Als er in onze omgeving een ramp gebeurt of een noodsituatie ontstaat, informeert de overheid ons via een NL-Alert. Deze melding op je mobiele telefoon vertelt wat er aan de hand is, wat we het best kunnen doen en waar we meer informatie kunnen vinden. Bij wat voor situaties wordt een NL-Alert ingezet? En wat als je ‘m niet ontvangt?

Op 14 december 2012 werd NL-Alert voor het eerst ingezet bij een brand in het Groningse Tolbert. Sindsdien zijn er heel veel NL-Alerts uitgezonden tijdens allerlei incidenten. Het alarmmiddel wordt door de overheid ingezet bij uiteenlopende noodsituaties, zoals een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer.

Verschillende situaties

In maart 2020 gebruikte de Rijksoverheid NL-Alert om mensen op te roepen thuis te blijven en drukke plekken te vermijden. Strandgasten kregen afgelopen zomer een NL-Alert om hen te waarschuwen voor gevaarlijke stromingen in zee. Hierbij was het advies om alleen tot kniehoogte het water in te gaan.

Via mobiel én schermen

Als je een NL-Alert ontvangt op je mobiele telefoon, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan bij een appje of e-mail. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, wordt een NL-Alert ook getoond op digitale reclameborden en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Wat als er tijdens de les een NL-Alert binnenkomt?

Onderstaande video laat zien in wat voor situatie een NL-Alert mensen bijvoorbeeld kan waarschuwen.

Geen NL-Alert ontvangen?

9 op de 10 Nederlanders lezen een NL-Alert direct na ontvangst. Maar wat als je in de buurt van een incident was, maar geen NL-Alert hebt ontvangen? Daar kunnen meerdere redenen voor zijn:

Je mobiele telefoon stond uit of in de vliegtuigmodus

Je had tijdelijk geen bereik

Je telefoon was verbonden met een zendmast buiten het getroffen gebied, die het NL-Alert niet uitzond

Controleberichten

De overheid zendt 2 keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit, op de eerste maandag van juni en december rond 12.00. Met dit bericht kun je ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Ook checkt de overheid hiermee het bereik van NL-Alert. Maar liefst 9 op de 10 Nederlanders ouder dan 12 jaar ontvingen het controlebericht afgelopen december. Op maandag 7 juni 2021 wordt rond 12.00 uur weer zo’n controlebericht uitgezonden.

Kom in actie

Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen daarbij. Hier kun je meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vinden. Een NL-Alert ontvang je automatisch, hiervoor hoef je niks te doen.

