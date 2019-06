Een financiële meevaller gehad? Zó kun je daar slim mee omgaan

Een bonus, een erfenis of misschien wel een prijs in de loterij: met een financiële meevaller kun je veel doen. In één keer uitgeven is een optie, maar je kunt er natuurlijk ook andere dingen mee doen die handiger zijn voor de lange termijn.

Libelle samen met Aegon

Wij vertellen je welke opties er zijn en wat ze op kunnen leveren.

Optie 1: Schulden terugbetalen

Heb je openstaande schulden? Dan kun je het geld gebruiken om daar op af te lossen. Je vermindert zo je schuld en daardoor ook de maandelijkse kosten die je daaraan hebt. Zo kun je een ‘sneeuwbaleffect’ creëren: wat je door het aflossen minder betaalt aan rente, kun je apart zetten en gebruiken om nog meer af te lossen.

Optie 2: Sparen

Natuurlijk kun je het geld op een spaarrekening zetten. Het grote voordeel is dat je altijd bij je geld kunt. Nadelen: het is verleidelijk om uit te geven en de spaarrente is momenteel erg laag. Daarnaast betaal je boven een bepaald bedrag vermogensbelasting over je spaarcenten.

Vind je het toch fijn om dat geld op een spaarrekening te hebben staan? Kies dan voor een rekening bij een bank die onder het zogenoemde depositogarantiestelsel valt. Dat houdt in dat je geld tot € 100.000 veilig is. Mocht er iets met de bank gebeuren, dan krijg jij je geld netjes terug. Wil je voorkomen dat je teveel uitgeeft? Dan is het handig om je geld bij een andere bank te zetten dan waar je je lopende rekening hebt. Zo creëer je een net iets hogere drempel om het terug te boeken.

Optie 3: Beleggen

Door je meevaller te beleggen, kun je het geld laten groeien. Natuurlijk heeft beleggen andere en meer risico’s dan sparen. Beleg dus ook alleen met geld dat je niet nodig hebt. Daar tegenover staat dat rendementen bij beleggen hoger kunnen liggen dan bij sparen. Zeker nu de spaarrente zo laag is; meestal niet meer dan 0.25%. Je betaalt wel kosten voor beleggen. Door je geld te laten beleggen, bijvoorbeeld door de experts van Beheerd Beleggen van Aegon, heb je er zelf geen omkijken naar. Zo hoef jij je niet bezig te houden met koersen en handelen. Net als bij spaargeld betaal je boven een bepaald bedrag vermogensbelasting over je belegde vermogen.

Optie 4: Hypotheek aflossen

Een hypotheek is natuurlijk ook een soort schuld. Als je een (deels) aflossingsvrije hypotheek hebt, waar je dus niet op aflost, is het verstandig om dat met deze meevaller wel te doen. Je verlaagt je schuld en daarmee je woonlasten. Ook bij andere soorten hypotheken kan (extra) aflossen interessant zijn. Laat je goed voorlichten door de bank of een financieel adviseur, want aflossen kan ook nadelen hebben. Wanneer je hypotheekschuld zakt, kun je recht hebben op een lagere hypotheekrente. De bank loopt namelijk minder risico. Dit voordeel geldt niet als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie hebt.

Later komt sneller dan je denkt

Goed om te weten: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen. Je kunt (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je een langere tijd niet nodig hebt. Alle informatie hierboven is informatief en is niet bedoeld als individueel advies.