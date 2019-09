Sofie runt samen met haar vriend Jorrit de website lekkerensimpel.com. Hier posten ze elke dag een recept dat iedereen moet kunnen maken. Steeds vaker kiezen ze voor een optie zonder dierlijke producten.

Libelle samen met Becel

Met meer dan een miljoen bezoekers per maand is de website van Jorrit en Sofie inmiddels een groot succes. Sofie: “We begonnen 8 jaar geleden, toen we gingen samenwonen en voor het eerst in ons leven zelf moesten gaan koken. Jorrit vond het koken meteen heel leuk en kwam op het idee een website te beginnen. In al die jaren hebben we maar 1 dag geen recept gepost. In het begin zaten we nog weleens te stressen op vakantie, omdat er iets online moest. Nu plannen we alles vooruit.”

Simpele recepten

“Uitgangspunt is dat al onze recepten makkelijk zijn, zodat iedereen ze zonder veel moeite kan maken. Met niet te veel ingrediënten, die allemaal gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar zijn, dat vinden we belangrijk. We proberen steeds vaker plantaardig te koken. We zijn nooit heel grote fans van vlees geweest en maakten altijd al best veel vegetarische gerechten. Plantaardig eten is echt niet moeilijk, er zijn tegenwoordig zoveel goede, plantaardige vervangers verkrijgbaar. Ik vind het leuk om dat aan onze bezoekers te laten zien.”

“We proberen steeds vaker plantaardig te eten”

Plantaardige oliën

“Een tijdje geleden bezocht ik op uitnodiging van Becel een koolzaadveld. Koolzaadolie is 1 van de 3 plantaardige oliën – naast zonnebloemolie en lijnzaadolie – die de basis vormen van de margarines van Becel. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over margarine en waar het van gemaakt wordt, vond ik dit heel interessant. Koolzaadvelden staan vol prachtig gele bloemen. Als die zijn uitgebloeid verdroogt de plant: in de steel zitten de zwarte koolzaadjes waar koolzaadolie uit wordt geperst. Door de neutrale smaak is deze olie erg geschikt om margarine van te maken. Koolzaadolie bevat Omega 3 en 6 en is een bron van vitamine E. Wij koken zelf graag met Becel omdat het een lekkere smaak aan gerechten geeft én 100% plantaardig is.”

Eigen twist

“We vinden het leuk om een eigen twist te geven aan bestaande gerechten. We doen inspiratie op in kookboeken of als we ergens gaan eten. Ik vind het leuk om te bedenken hoe we zoiets zelf zouden maken. Zoals een clubsandwich, zo’n goedgevulde sandwich met chips of frietjes erbij. Wij hebben een recept bedacht voor een plantaardige variant, gemaakt met avocado, tomaat en gegrilde paprika. Zo gemaakt en minstens even lekker als buiten de deur!”

Recept voor vegan clubsandwich

Ingrediënten voor 2 personen:

1 avocado

1 grote tomaat

citroensap

1 el Becel Olie Blend

1 tl basilicum

2 puntpaprika’s

6 boterhammen

1 krop ijsbergsla

Voor de spread:

1 bosje bieslook

1 bosje peterselie

2 takjes dille

knoflook

kuipje Becel Romig

zout & peper

Snijd de avocado en de tomaat in dunne plakken. Besprenkel de avocado met wat citroensap. Meng de Becel Olie blend en basilicum. Bestrijk de puntpaprika’s met de kruidenolie. Gril de puntpaprika’s 5 minuten in een grillpan. Draai ze regelmatig om. Snijd de paprika daarna in stukken. Maak tijdens het grillen de kruidenspread. Snijd de bieslook, peterselie en dille fijn en meng met 1 à 2 uitgeperste tenen knoflook en het kuipje Becel Romig in een bakje. Besmeer een boterham met de kruidenspread. Verdeel hier de sla en tomaat overheen. Beleg daarna weer een boterham met kruidenspread. Verdeel hierover de gegrilde paprika en avocado en wat peper. Leg ten slotte weer een boterham op de sandwich en snijd ze schuin doormidden. Lekker met wat alfalfa. Serveer met naturel chips of frietjes.

Kijk voor meer plantaardige recepten op Lekkerensimpel.com.