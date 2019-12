Dít kun je beter niet eten of drinken als je je gebit gezond wilt houden

De eet- en drinkgewoontes in Nederland zijn de laatste jaren nogal veranderd. Zo eten we veel meer tussendoortjes op een dag en zijn we vaker onderweg waardoor we sneller kiezen voor on-the-go-food. Dat dat niet altijd even goed voor je gebit uitpakt, is vaak het gevolg.

Libelle samen met elmex®

Veel mensen denken dat ze goed bezig zijn met een ‘gezond’ tussendoortje, maar dat is niet altijd het geval. Kijk maar eens hoeveel suikerklontjes er in deze tussendoortjes zitten!

Chocoladereep 7,5

Banaan 4,5

Druiven 5

Bakje yoghurt 6,5

Mueslireep 6,5

IJs 11

Glas vruchtensap 6

Yoghurt drink 13

Gedroogde cranberries 14

1/2 liter frisdrank 25

Suikers

Kijk jij wel eens op de verpakking van een product? Suikers en koolhydraten zitten in bijna alles wat we eten en drinken op een dag. Telkens wanneer je een suiker- of koolhydraathoudend product eet of drinkt, breken bacteriën in de tandplaque de suikers af en zetten het om in schadelijke suikerzuren. Deze suikerzuren beginnen met het oplossen van het tandglazuur en dat kan leiden tot tandbederf.

Eet of drink niet vaker dan 7x per dag, zo heeft je tandglazuur voldoende tijd om te herstellen

Wat kun je zelf doen?

Poets 2x per dag 2 minuten. Gebruik een tandpasta met fluoride die het tandglazuur versterkt. Helaas worden suikerzuren niet door iedere fluoridetandpasta aangepakt, maar wel met de elmex® anti-cariës professional tandpasta met suikerzuur neutralisator. Deze tandpasta neutraliseert suikerzuren in tandplaque, de hoofdoorzaak van tandbederf voordat deze het tandglazuur aanvallen.

Reinig (na het tandenpoetsen) de ruimtes tussen de tanden en kiezen met bijvoorbeeld floss, stokers of ragers. Raadpleeg je tandarts of mondhygiënist hierover. Gebruik aanvullend mondwater. Het is een eenvoudige manier om je tanden een extra boost van bescherming te geven en tandbederf te voorkomen. Bezoek regelmatig de tandarts of mondhygiënist.

Gezonde mond

Voor het hele gezin heeft elmex® producten die een effectieve bescherming bieden tegen cariës (gaatjes). Er zijn productlijnen voor gevoelige tanden, anti-cariës, extra glazuurbescherming en voor het kindergebit dat in elke nieuwe fase een passende verzorging nodig heeft. Voor een hoge doeltreffendheid tegen gaatjes is er elmex Anti-Cariës Professional met Suikerzuur Neutralisator™ voor zeer doeltreffende en klinisch bewezen anti-cariës bescherming. Gezonde tanden, een leven lang.