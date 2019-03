De hersenen zijn de computer van je lichaam. Ze regelen werkelijk alles in je lichaam en je kunt geen dag zonder. Kortom: een superbelangrijk orgaan. Maar wist jij onderstaande feitjes over je geheugen en concentratie al?

Libelle samen met Cogniton® Focus

Walnootje erbij?

De vorm van een walnoot lijkt verdacht veel op onze hersenen. Maar wist je dat het eten van walnoten ook bevorderlijk kan zijn voor je brein? Een walnoot bevat namelijk onder andere vitamine E. Neem dus gerust een handje walnoten als tussendoortje bijvoorbeeld, nog lekker ook!

Groenvoer

Dol op spinazie en boerenkool? Dat komt goed uit. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat groene bladgroenten een positief effect hebben op je geheugen. Bladgroenten zijn rijk aan bioactieve stoffen, zoals vitamine K, luteïne, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine E, nitraat en folaat. Deze stofjes zijn erg belangrijk voor je hersenen.

Cognitieve functies

Je hebt vast wel eens iets gehoord of gelezen over de cognitieve functies van je brein. Maar wat houden deze functies ook alweer precies in? De cognitieve functies van je hersenen zorgen ervoor dat we informatie kunnen verwerken en dat we kunnen onthouden, plannen, redeneren en beslissen. Bijvoorbeeld het vinden van de weg naar huis, stoppen voor een rood stoplicht of de naam van je eerste vriendje.

———————————————————————————————————————————————————————-

Blijf bij de tijd

Het nieuwe voedingssupplement Cogniton® Focus bevat het Ginkgo biloba extract en daarnaast ook vitamine D3, selenium en fosfatidylserine. Ginkgo* Biloba kan een gunstige invloed hebben op het geheugen en het concentratievermogen.

* Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

KAG 2605-0319-0908