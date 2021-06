Van gerechten die lekker en gezond zijn én ook nog eens snel op tafel staan, kun je er wat ons betreft nooit genoeg kennen. Daarom delen we 6 toppers met peulvruchten in de hoofdrol, waarbij gemak en genieten hand in hand gaan.

Libelle samen met Bonduelle

Dat het advies is om dagelijks minimaal 250 gram groente te eten wist je vast al. Maar ken je alle gezondheidsvoordelen van peulvruchten ook? Ze staan namelijk niet voor niets in de Schijf van Vijf. Volgens het Voedingscentrum verlagen peulvruchten je LDL-cholesterol, wat helpt om je bloedvaten gezond te houden. Daarnaast zijn ze rijk aan koolhydraten, eiwitten, B-vitamines en mineralen zoals ijzer, calcium, molybdeen en fosfor. En ze bevatten ook nog eens veel vezels. Het Voedingscentrum adviseert dan ook om minimaal 1 keer per week peulvruchten te eten. Vlees is die dag niet meer nodig.

Nog meer voordelen

Onder peulvruchten verstaan we onder andere rode kidneybonen, kikkererwten, linzen, zwarte bonen en edamame. En het fijne van peulvruchten is: je voegt ze heel gemakkelijk toe aan een maaltijd! Zo heeft Bonduelle handige mini’s van peulvruchten in blik waarmee je elke salade lekker én gezond kunt maken. Fijn om altijd in de voorraadkast te hebben, want ze blijven lang goed. En peulvruchten zijn goede, natuurlijke vleesvervangers. Ze maken een maaltijd namelijk lekker vullend en de productie van peulvruchten is ook nog eens beter voor de planeet.

Samen met Bonduelle hebben we 6 recepten geselecteerd die vol peulvruchten zitten én in een handomdraai op tafel staan. Zo tik je die geadviseerde 1 keer per week met gemak aan!

3x snelle salades

Lekker als gezonde lunch of ’s avonds met een stevige soep erbij:

Bieten-linzensalade met geitenkaas: een kwestie van bietjes snijden (of kies de Bonduelle rode bietenblokjes voor extra gemak) en alles over de borden verdelen. Ook lekker met frisse granaatappelpitjes erbij.

Avocadosalade met spinazie, kikkererwten en hummus: een ode aan de veelzijdige kikkererwt! Nog wat edamame boontjes erbij maken de salade extra smaakvol.

Caesar salad met mais: een klassieker waar we nooit genoeg van krijgen.

3x viva Mexico

De Mexicaanse keuken is een feest voor je smaakpapillen. Ken je deze al:

Met stoom bereid

De mais en peulvruchten van Bonduelle worden met stoom bereid, dat betekent dat ze hun smaak, kleur en knapperige bite optimaal behouden. Dat zie je en dat proef je! Zowel Bonduelle Crispy Mais als Bonduelle Peulvruchten (rode kidneybonen, kikkererwten, linzen en edamame bonen) zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Handig om altijd op voorraad te hebben om je maaltijd in een handomdraai nóg lekkerder en gezonder te maken.