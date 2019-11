Een gevoelige huid voorbereiden op de winter? Zo doe je dat

In de winter is je huid vaak sneller droog en gevoeliger voor invloeden van buitenaf. Je huid voelt strakker aan, omdat de koude en droge lucht ervoor zorgt dat het vocht in je huid sneller verdampt. Dus nu de winter weer in aantocht is kun je je er maar beter alvast goed op voorbereiden.

Libelle samen met VSM

Lauwe douche

Een hete douche is verleidelijk in de winter, maar draai de temperatuur niet té hoog. Heet water kan de huid namelijk uitdrogen doordat het natuurlijke beschermlaagje wordt weggespoeld, waarna het water uit de huid kan verdampen.

Lauw douchen is beter, niet langer dan tien minuten, en gebruik liever doucheolie dan een zeepproduct. O ja, wees ook zacht voor de huid tijdens het afdrogen: wrijf niet te hard, deppen is beter.

Drink voldoende

In de winter hebben we minder dorst dan in de zomer. Toch blijft drinken belangrijk. Door gehydrateerd te blijven, ook tijdens de koude wintermaanden behoudt de huid haar vochtbalans. Dus drink de hele dag voldoende water en kijk uit met cafeïnehoudende dranken; deze werken vochtafdrijvend.

100% katoen

‘Krassende’ vezels van bijvoorbeeld wol zijn niet aan te raden bij een droge, gevoelige huid. Die kan daar erg van gaan jeuken. Kies bij een droge huid voor zachte, gladde stoffen zoals katoen. Die irriteren niet en laten de huid ademen.

Kleed je warm aan

Met warme kleding, goede handschoenen, een lekkere sjaal en een toffe muts wapen je je goed tegen de kou én heb je minder kans dat het vocht in je huid sneller verdampt, waardoor je huid minder droog en trekkerig gaat aanvoelen.

Lekker smeren

Gebruik VSM Derma Cardiflor Forte crème voor intensieve verzorging van de eczeem-gevoelige huid. Deze verzachtende, hydraterende crème ondersteunt de natuurlijke vochtbalans en het zelfherstellend vermogen van de huid. Smeert makkelijk uit en trekt snel in.

“Zacht, makkelijk smeerbaar zonder het gevoel te hebben dat je snel te veel gebruikt. Prettig!” Marjan (50)