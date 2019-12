Dit kun je doen als je last hebt van gevoelige tanden

Herken je dat, als je een ijsje eet dat het pijn doet aan je tanden? Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door blootliggende tandhalzen. Mondhygiënist Maud geeft je praktische tips waar je echt wat mee kan.

Maud: “Bij het eten of drinken van warme of koude producten of het eten van iets zoets of zuurs kunnen je tanden soms erg gevoelig zijn. Een oorzaak kan zijn dat het tandvlees is teruggetrokken. De hals en de wortel van de tand of kies zijn bloot komen te liggen en op de wortel van de tand zit geen beschermende glazuurlaag. In een gezonde mond ligt het tandvlees netjes om de halzen van tanden en kiezen heen, maar bij gevoelige tandhalzen is het tandvlees teruggetrokken. En eenmaal teruggetrokken tandvlees komt helaas niet meer terug. Daarnaast kan ontstoken tandvlees er ook voor zorgen dat je tandvlees terugtrekt. Als je te krachtig je tanden poetst met een te harde borstel kan je tandvlees ook terugtrekken. Het is belangrijk om eerst te weten wat de oorzaak is van de gevoeligheid.”

Blijven poetsen

“Gevoelige tandhalzen ontstaan alléén wanneer het tandvlees is teruggetrokken. Zonder teruggetrokken tandvlees is deze gevoeligheid niet mogelijk. Maar wat kun je er zelf aan doen? Ik zeg altijd: blijven poetsen, ook al doet het pijn! Aangezien blootliggende tandhalzen en -wortels niet beschermd zijn door glazuur, is verzorging ervan extra belangrijk. Niet alleen om gaatjes in de wortels te voorkomen, maar ook om de gevoeligheid te minimaliseren.

Je kunt hiervoor een tandpasta gebruiken speciaal voor gevoelige tanden, zoals de tandpasta van elmex. Deze tandpasta brengt als het ware een beschermend laagje aan op je tanden. Hierdoor kunnen prikkels minder makkelijk de zenuwen in de tand of kies bereiken. Gevolg? Minder pijn!”

Geen frisdranken of sappen

“Wat ook helpt is om frisdranken en sappen of citrusfruit zoveel mogelijk te vermijden, want zij zorgen ervoor dat het tandbeen snel slijt, waardoor je sneller last krijgt van die pijnscheuten. Zure vloeistoffen spoelen ook het laagje wat je met tandpasta aanbrengt gemakkelijk weg. En komt de pijn dus weer terug.”

Bezoek de tandarts of mondhygiënist

“Bespreek je tandhalsgevoeligheid altijd met je tandarts of mondhygiënist. Ze kunnen bekijken wat de oorzaak is en je adviseren wat je het beste kunt doen. Als je tandvlees teruggetrokken is omdat het ontstoken is dan is het belangrijk om dit te laten behandelen door de mondhygiënist zodat het tandvlees zich niet verder terug zal trekken. Als je te hard poetst kun je bespreken hoe je op een juiste manier kan poetsen. Het kan ook zijn dat je een gaatje in je tand of kies hebt en daarom last hebt van een gevoelige tand of kies.”

Gezonde mond

