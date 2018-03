Anouska is de gezonde gezinsvlogger van Libelle TV. Speciaal voor de 40+-vrouw vlogt ze over het gezinsleven, gezondheid, lekker eten en fit blijven. Ook is ze altijd veel onderweg.

Libelle samen met Mitsubishi

Zo is ze regelmatig in de binnenstad van Rotterdam en Amsterdam te vinden. Dit keer mag ze drie dagen op pad met de nieuwste Mitsubishi, om de auto uitgebreid te testen.

Benieuwd of het Anouska – die naar eigen zeggen niet echt een topchauffeur is – lukt om in te parkeren midden in de stad? En wat haar twee zoontjes van de auto vinden? Je ziet het in de video.