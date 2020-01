5 goede voornemens voor een gezonder en bewuster leven

Met de start van een nieuw jaar komen natuurlijk ook de goede voornemens weer om de hoek kijken. Misschien wil je wat zuiniger leven of meer sporten. Of wil je, net als een hoop anderen, gezonder en bewuster leven? Daar hebben we een aantal fijne tips voor.

Deze goede voornemens zijn gemakkelijk toe te passen en geven gegarandeerd resultaat.

1. Elke dag een niks-momentje

Eigenlijk zouden we elke dag een verstand-op-nul momentje moeten hebben, want het maakt creatiever en productiever. Idealiter een half uur per dag. Heb je een overvolle agenda? Plan het dan bewust in. Zorg voor zo min mogelijk afleiding, dus leg je telefoon en andere elektronische apparaten weg en vertel de mensen in je omgeving dat je even niet gestoord wilt worden.

2. Neem de tijd voor het ontbijt

Dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is weten we allemaal wel. Waarom blijft het dan toch zo moeilijk om er de tijd voor te nemen, of om überhaupt te ontbijten? Herkenbaar? Probeer jezelf dan aan te leren om de avond van te voren een ontbijtje to go klaar te maken, zoals een goed gevulde smoothie of yoghurt met fruit en noten. Check tijdens het ontbijten niet meteen je mail, maar neem er even de tijd voor zodat de dag ontspannen begint.

3. Gezonder & meer vitamines

Afvallen staat bovenaan menig lijstje met goede voornemens. De kans is groot dat dit voornemen elk jaar weer terugkeert, want op je nieuwe gewicht blijven blijkt vaak toch lastig. Gezonder én beter voor de lange termijn is om jezelf nieuwe eetgewoontes aan te leren, met meer groente en fruit en minder ongezonde snacks. Wij roepen bij deze de kiwi uit tot ons lievelingsfruit voor het nieuwe jaar, want de vrucht is een waar vitaminebommetje én goed voor de spijsvertering. Eet ‘m los, of door een lekkere smoothie of yoghurtontbijt. En tijdens het schillen pak je direct dat niks-momentje. Reden genoeg om de kiwi in 2020 eens wat vaker op het boodschappenlijstje te zetten!

4. Wees dankbaar

Dagelijks bewust dankbaar zijn vergroot de positieve energie en is goed voor de gezondheid. En dat hoeft helemaal niet zweverig te zijn. Bedenk elke avond waar je die dag dankbaar voor bent. Dat kunnen ook kleine dingen zijn, zoals dat je eens niet in de file stond, je partner de boodschappen al had gedaan of simpelweg het lekkere weer. Je zult zien: je geluksgevoel gaat er als een speer van omhoog.

5. Aan de wandel

Een half uurtje wandelen per dag heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Het versterkt de spieren en botten, verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte en het is goed voor de longen en de hersenen. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter. Het is niet voor niets dat mensen met een burn-out of depressie tegenwoordig vaak het advies krijgen om dagelijks een wandelingetje te maken. Dus parkeer de auto in 2020 eens wat verder van huis zodat je ’s ochtends een stukje moet lopen en maak een wandeling tijdens de lunch of na het avondeten.