Ga jij gourmetten met de feestdagen? 5 handige én lekkere tips

Met de feestdagen slaan we massaal weer aan het gourmetten. Het levert weinig stress op, iedereen is chef van zijn eigen pannetje en niemand staat de hele avond te zwoegen in de keuken.

Libelle samen met Blokker

Met deze tips en producten wordt het gourmetavondje dit jaar éxtra speciaal.

Tip 1: verras elkaar

Iedereen is altijd druk in de weer met z’n eigen pannetje. Handig, maar nóg leuker wordt het als je elkaar verrast. Maak van tevoren lootjes met alle namen, trek deze en vervolgens maakt iedereen voor zijn of haar getrokken lootje het állerlekkerste gourmetpannetje. Een leuke test om te zien of jullie elkaars smaak wel zo goed kennen!

Tip 2: keuzestress? Ga voor een thema

Ervaar je bij gourmetten altijd dezelfde keuzestress als bij een lopend buffet? Dat je door álle opties niet meer weet wat je moet nemen of de vreemdste combinaties door elkaar maakt? Kies dit jaar dan voor een thema. Een landenthema als Italiaans, Spaans of Aziatisch zorgt ervoor dat alles goed bij elkaar past.

Tip 3: ook lekker als toetje

Gebruik de gourmetset ook voor het nagerecht. Wat dacht je van warm fruit met ijs? Bijvoorbeeld plakjes banaan met suiker en likeur, of gegrilde ananas met kokosijs. In een gourmetpannetje kun je ook heel goed kleine pannekoeken maken, lekker met fruit en chocolade.

Tip 4: in no time de geur uit huis

Het nadeel van gourmetten is de vettige lucht die kan blijven hangen in huis. Als je na het gourmetten wat schaaltjes met spiritus neerzet is die geur zo weg. Of plaats een hittebestendig kommetje met azijn boven een waxinelichtje. Ook koffiebonen neutraliseren geurtjes, dus laat wat koffie op een laag pitje verdampen.

Tip 5: alles in huis

