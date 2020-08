Op naar de Griekse zon: welk eiland past het best bij jouw vakantiestemming?

In Nederland is de zomer al langzaam op z’n retour, maar in Griekenland schijnt de zon nog volop. Deze Griekse eilanden zijn ideaal om lekker na te zomeren.

Libelle samen met Grieks Verkeersbureau

Of je nu op zoek bent naar een romantische getaway, natuurschoon waar je eindeloos kunt wandelen of een flinke portie cultuur: deze eilanden hebben elk hun eigen specialiteit.

Als er één eiland is dat romantiek ademt, is het Santorini. Het eiland wordt steeds populairder als bruiloftbestemming, en wij begrijpen wel waarom. Ieder straatje heeft een geweldig uitzicht, de zonsondergang is er op z’n mooist, het azuurblauwe water is prachtig helder en de accomodaties zijn heuse droomplekjes. Naast romantiek biedt het eiland ook een vleugje mysterie, want Cousteau zocht hier naar de verloren stad Atlantis.

Vergeet naast de zonsondergang ook niet te genieten van de lokale wijn. De beroemde Assyrtiko-druif komt van Santorini en hier worden heerlijke wijnen van gemaakt. De pittoreske hoofdstad Firá is ook zeker een bezoekje waard. Deze ligt hoog op de rand van de fotogenieke Caldera (baai), en als je hier bent voelt het even alsof je zó in een schilderij bent gestapt.



Uitzicht vanaf Santorini

Een azuurblauwe zee, baaien met rustige strandjes, authentieke stadjes, vriendelijke bewoners én een eeuwenoude cultuur: dat klinkt als de ideale vakantie-combi niet waar? Op Karpathos zit je voor al deze dingen helemaal goed. Het eiland in de Dodekanesos is minder bekend als buureilanden Kreta en Rhodos, maar minstens zo mooi. Grote kans dat je hier een strandje helemaal voor jezelf hebt.

Een van de hoogtepunten van Karpathos is het dorp Olympos in het noorden van het eiland. Het is pas sinds een paar jaar bereikbaar per geasfalteerde weg, daarvoor kon je er alleen per boot komen. Op het hele eiland koesteren bewoners hun tradities al enorm, maar in Olympos lijkt de tijd echt stil te hebben gestaan. Veel vrouwen lopen bijvoorbeeld nog in klederdracht, je kunt een traditionele schoenmaker, Karpathaanse woning en oude windmolens die nog in gebruik zijn bezoeken. En ook de kerk van papa Yiannis in het centrum is een bezoekje waard.



Olympos op Karpathos

Alle wonderschone dingen die je hoopt te zien tijdens een vakantie in Griekenland – witte huizen met blauwe daken, een kraakheldere zee, prachtige zandstranden en baaitjes – vind je op Paros in de Cycladen. Naast de zonovergoten stranden, vriendelijke locals en het heerlijk eten zijn er ook genoeg mogelijkheden voor avontuur, wat Paros een geschikte plek maakt voor het hele gezin.

Zo zijn er fijne strandtenten en cocktailbarretjes, een vlindervallei, wijnhuizen waar je wil blijven proeven, de berg Agioi Pantes en eindeloze mogelijkheden om heerlijk te slenteren en op elke straathoek een foto te maken.



Helderblauw water en fotogenieke huisjes op Paros

Het op één na grootste eiland van Griekenland Evia is nog een onontdekt pareltje. De wegen zijn hier goed en de verkeersborden duidelijk, perfect voor een rondreis met de auto dus. Dan merk je al snel hoe afwisselend het landschap hier is en dat elk gebied zijn eigen karakter heeft. Je kunt je hier met gemak 2 weken vermaken. Start in het noorden bij Epidsos, een paradijs voor wellnessliefhebbers. Je vindt hier veel natuurlijke thermale bronnen en het water stroomt op 80 verschillende plekken in de stad zó via de bruine, witte en rode rotsen richting zee.

Rij verder naar het zuiden van Evia richting de stad Karystos. Deze moderne stad heeft veel gezellige terrasjes, tavernes en schitterende stranden, waardoor relaxen goed samengaat met een bruisend stadsleven. Avonturiers kunnen het nabijgelegen Ochi gebergte beklimmen. Dit gebergte is wel 1398 meter hoog en de tocht naar de top brengt je door groene bossen. En naast relaxen en op avontuur gaan, valt er op Evia ook veel historie te ontdekken.



Afwisseling genoeg op Evia

Na Evia is Lesbos het op twee na grootste eiland van Griekenland. Hier vind je een opvallende combinatie van natuur en cultuur wat het eiland perfect maakt voor een actieve wandelvakantie.

Een absolute aanrader is een hike rond Agiassos. De toch van 9 km duurt zo’n 6 tot 7 uur, inclusief stops. Bij de start in Karini zijn 600 jaar oude platanen te bewonderen. Vanaf daar wandel je langs een oude olijfpers en door een idyllisch rivierdal met natuurlijke poelen, door olijfboomgaarden en het dorpje Asomatos. Het zal je niet verbazen dat de 11 miljoen olijfbomen op het eiland de belangrijkste inkomstenbron van de bewoners zijn. Hierna wandel je door het bos Agiassos, hier zijn pittoreske winkeltjes te vinden waar lokale specialiteiten als kruidenthee, olijfolie, schapenkaas, honing en ouzo verkocht worden.



De afwisselende natuur van Lesbos

Samos is een van de grootste Noord Egeïsche eilanden en heeft witte stranden, schilderachtige dorpjes en gezellige, pittoreske vissershaventjes. Ook beschikt het eiland over mooie natuur, een heerlijk mild klimaat en veel archeologische plekken. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen: het is een groen paradijs waar je even helemaal tot rust komt.

Voor de ultieme rust moet je op het eilandje Samiopoulis zijn. Hier vind je idyllische zandstrandjes en op het hele eiland wonen slechts 5 mensen. Tussen al het relaxen door ook even behoefte aan een activiteit? Dan is het Samos Wine Museum een aanrader.



Schilderachtige dorpjes op Samos

Vakantie naar Griekenland

Ook in Griekenland worden veel maatregelen getroffen om een veilige situatie te creëren voor de bewoners en reizigers. Als je op vakantie naar Griekenland gaat, dien je binnen 72 uur voor aankomst een Covid-19 test te doen en het certificaat met de negatieve uitslag in het Engels mee te nemen. Ook dien je uiterlijk 24 uur voor vertrek een PLF formulier op deze website in te vullen. Mondmaskers zijn op dit moment verplicht in het openbaar vervoer en openbare ruimtes. Hier vind je meer informatie over mooie Griekse bestemmingen.