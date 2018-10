Handig, deze checklist voor als je een huis gaat bezichtigen

Heb je een bezichtiging gepland staan van misschien wel jouw nieuwe droomhuis? Dan doe je er goed aan onderstaande checklist door te lopen, zodat je zeker weten niks mist.

Libelle samen met Aegon

Want met de huidige woningmarkt is het goed om het hoofd koel te houden en geen overhaaste beslissing te nemen.

1. Maak een eisen- en wensenlijst

Maak een lijstje met de criteria waar jouw huis aan moet voldoen en voeg hier waarderingen aan toe. Wat is een échte eis (de locatie of het aantal kamers bijvoorbeeld) en wat is meer een wens (denk aan een tuin op het zuiden of wat extra ruimte)?

2. Download het stappenplan

Aegon heeft een handig stappenplan voor het kopen van een huis voor je. Hier kun je ook aangeven hoe ver je bent met de huizenjacht, zodat je altijd passende tips krijgt.

3. Check de omgeving

Check naast het huis zelf, ook de omgeving goed. Fiets er alvast eens langs – ook ’s avonds – om te zien of je je hier thuis én veilig voelt en hoe de voorzieningen in de buurt zijn. Is er geluidsoverlast? Hoe is de parkeergelegenheid? Onderzoek wat er speelt in de buurt en vraag gerust aan buren hoe zij het vinden om hier te wonen.

4. Ga op zoek naar extra informatie

Zoek uit of de gemeente plannen met de buurt heeft en of er iets bekend is over bodemverontreiniging, funderingsproblemen of overlast. Op ruimtelijkeplannen.nl kun je van bijna elke gemeente het bestemmingsplan per buurt bekijken. Hiervoor kun je ook de website van de gemeente zelf raadplegen. Ook buurtkrantjes zijn nuttig om te lezen. Bij het Kadaster kun je een woonrapport opvragen, dit helpt de reële waarde van de woning in te schatten. Hiermee kun je ook achterhalen wat de huidige bewoner voor het huis heeft betaald.

5. Bezichtig altijd overdag

Want zonlicht zorgt voor een bepaalde sfeer en belichting in huis. Hoe het er ’s avonds uitziet als het donker is, heb je veel meer zelf in de hand. Eventuele gebreken komen overdag ook letterlijk sneller aan het licht.

6. Bekijk alles

Natuurlijk bekijk je alle kamers, maar vergeet ook de schuur, kelder, het balkon of een dakterras niet. Bekijk indien mogelijk ook het dak zelf om te zien of dit in goede staat is. Open kasten en kruipruimtes en doe ramen en deuren open om te testen of alles soepel werkt. Ga je een oud huis bezichtigen? Dan is het niet gek om een knikker mee te nemen: hiermee controleer je gemakkelijk op scheve vloeren. Let ook op waar de wasmachine-aansluiting zit en waar de tv- en internetaansluiting binnenkomt.

7. Maak foto’s en filmpjes

Dit kun je in al je enthousiasme, de haast of de drukte nog weleens vergeten, maar doe het écht. Zo kun je achteraf op je gemak alles terugkijken en makkelijker met anderen overleggen. Let ook op hoeken die niet op de advertentiefoto’s stonden, de makelaar fotografeert vaak vooral de mooiste plekken.

8. Stel de juiste vragen

Dit hoeft niet per se tijdens de eerste bezichtiging. Je kunt er ook voor kiezen om pas bij een tweede bezichtiging op de details van de woning in te gaan, of deze later aan de makelaar te stellen. Zorg dat je belangrijke antwoorden altijd zwart op wit hebt staan.

– Hoe staat het met de isolatie van de woning? Is er dubbele beglazing en zijn er vochtproblemen?

– Hoe oud is de cv-ketel?

– Zijn de kozijnen en het houtwerk in goede conditie?

– Is de fundering nog in orde? Zijn er scheuren of scheve vloeren?

– Zijn er ooit problemen geweest met de riolering, elektriciteit of het gas?

– Is er een afzuiginstallatie in de keuken en badkamer en zijn er voldoende ventilatiemogelijkheden?

– Wanneer is er voor het laatste geschilderd?

– Blijft de vloer liggen of wordt de woning helemaal kaal opgeleverd?

Handig!

Fijn en betaalbaar wonen: dat wil iedereen wel. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker met deze roerige tijden op de huizenmarkt. Hoe houd je dan nog het hoofd koel? Aegon helpt je graag met handige tips, weetjes én een stappenplan dat je hier meteen kunt downloaden. Zo ga je met een gerust hart op zoek naar je droomhuis.