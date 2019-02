Libelle samen met Heinz

1. Pasta bolognese

Deze traditionele saus uit Bologna is een echte klassieker. In Italië kennen ze hem als ragù alla bolognese en is het belangrijk dat de saus urenlang op het vuur staat te pruttelen. In het oorspronkelijke recept zit rundvleesgehakt, pancetta, ui, wortel, bleekselderij, tomatenpuree, wijn en volle melk. Van oudsher wordt het geserveerd met verse tagliatelle, omdat dit de saus beter opneemt. Minstens zo lekker én een stuk sneller is Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Bolognese. Gemaakt van 100% rundvlees van hoge kwaliteit. Elke pot bevat 7 zongerijpte tomaten.

2. Pasta alla carbonara

Onder Italianen is er veel discussie over het ware recept én de herkomst van pasta alla carbonara. Volgens veel verhalen komt het uit de regio Lazio, waar ook Rome in ligt. De saus wordt doorgaans bereid met ‘arme’ ingrediënten als pancetta, wangspek, Pecorino en ei. Tegenwoordig wordt er ook vaak room toegevoegd, maar dit zullen Italianen zelf niet snel doen.

3. Pasta arrabiata

Ook deze saus is afkomstig uit Lazio. Het is een pittige saus die wordt gemaakt van knoflook, tomaten, gedroogde rode chilipepers en olijfolie. Arrabiata betekent in het Italiaans letterlijk ‘boos’, wat verwijst naar de pittige chilipepers in de saus. Ook hiervan heeft Heinz een lekkere variant: [Seriously] Good Pasta Sauce Arrabiata, gevuld met maar liefst 11 zongerijpte tomaten. De saus wordt meestal met penne pasta geserveerd.

4. Pasta pesto

Een klassieker onder studenten en altijd fijn omdat er eindeloos veel variaties mee te maken zijn. Pesto is natuurlijk het lekkerst als je deze zelf maakt van olijfolie, basilicumblaadjes, knoflook, zeezout, Pecorino en pijnboompitjes. Nog makkelijk ook! Voor rode pesto kun je zongedroogde tomaatjes of gegrilde paprika toevoegen. Probeer daarvoor ook eens de [Seriously] Good Pasta Sauce Red Pesto.

5. Pasta pomodoro

Licht, simpel en snel klaar, dat is de pasta pomodoro. Maar dan is het wel belangrijk dat je ‘m met ingrediënten van goede kwaliteit bereidt voor een echt lekkere smaak. Pomodoro betekent ‘tomaat’ in het Italiaans, en de saus bestaat dan ook uit niet veel meer dan verse tomaten, olijfolie, basilicum en knoflook. De pasta wordt doorgaans zonder kaas geserveerd.

Serieus lekker

Je maakt heel gemakkelijk en snel een lekker pastagerecht met Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce. De sauzen bevatten geen kunstmatige smaakstoffen en conserveermiddelen en elke pot bevat minimaal 7 zongerijpte tomaten*. Er zijn 7 verschillende smaken: Bolognese, Arrabiata, Mediteranean, Tomato & Red Pesto, Roasted Pepper & Italian Cheese en Tomato & Basil.

*Berekend op basis van een gemiddeld gewicht van 80 gram per tomaat.