Herkenbaar: deze gênante momenten waar je maar beter om kunt lachen

Momenten dat je het liefst door de grond wilt zakken van schaamte: we maken ze allemaal weleens mee. Juist daarom zijn ze helemaal niet zo gênant als we zelf denken. De volgende keer kun je dus gewoon heel hard lachen als je in een van onderstaande situaties belandt.

Libelle met Libresse

Denk je met zorgvuldig gestifte lippen rond te lopen, blijkt bij een check in de spiegel dat er na de lunch toch echt meer lippenstift op je kin of tanden zit dan daadwerkelijk op je lippen. Na een bezoekje aan het toilet heb je haastig je panty weer omhoog getrokken, waarna later blijkt dat je rok of jurk aan de achterkant ín- in plaats van óver – je panty hangt. Oeps! Tijdens een serieuze vergadering enorm hard moeten niezen, net als er een belangrijke mededeling wordt gedaan. En daar dan ook nog een paar druppeltjes urine bij verliezen… Gelukkig heb je dát alleen zelf door. Een klassieker: in een restaurant waar de toiletten niet heel goed worden bijgehouden, weer naar buiten lopen met een slinger toiletpapier aan je schoen geplakt. Net als je heel goed bezig bent in de sportschool, in al je enthousiasme wat urine verliezen. Doe je een keer enorm je best, heb je dát weer. Zie je iemand naar je zwaaien die je niet 1, 2,3 herkent, maar zwaai je toch netjes terug – blijkt die begroeting toch echt voor de persoon achter je te zijn. Met een beetje geluk kun je doen alsof je nét je hand door je haar wilde halen. Soms kun je er gewoon niet mee stoppen: de slappe lach. Helemaal als je met vriendinnen de ene na de andere grappige anekdote blijft ophalen. En ook dan gebeurt het weleens: licht urineverlies. Gelukkig kun je met je vriendinnen alles delen en plassen jullie daarna helemaal in je broek van het lachen. Al probeer je nog zo charmant op die mooie, hoge hakken te lopen, er komt altijd een dag dat je er op een heel ongelukkig moment eentje afbreekt of dat je de trap afrolt in plaats van -loopt. Gelukkig zijn sneakers tegenwoordig ontzettend hip.

Extra bescherming

Je bent zeker niet de enige als je weleens een paar druppeltjes urine verliest tijdens het lachen, niezen, tillen of sporten. 1 op de 3 vrouwen boven de 35 jaar maakt dit namelijk mee. Soms heb je daarom net wat extra bescherming nodig. Daarvoor zijn er de nieuwe Libresse Extra Protection inlegkruisjes, speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Ze beschermen je lingerie en je voelt je altijd fris, omdat ze zorgen voor 30 procent meer absorptie dan andere inlegkruisjes. Ook worden geurtjes sneller opgenomen. Daarom zijn ze geschikt voor zowel licht urineverlies als afscheiding. Vraag nu gratis een proefpakketje aan en probeer het zelf.