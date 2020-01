Hier moet je op letten als je regelmatig medicijnen neemt

Meer dan 1,1 miljoen Nederlanders gebruikt dagelijks medicatie, waarvan een groot deel meer dan één medicijn. Maar wist je dat er elk jaar 27.000 mensen in het ziekenhuis belanden door foutief medicijngebruik? Hier moet je op letten.

De juiste medicijnen

Het is belangrijk dat je medicijnen altijd gebruikt volgens het voorschrift van een (huis)arts of apotheker. Zo weet je altijd zeker dat je de medicijnen in de juiste hoeveelheid inneemt én op het juiste tijdstip inneemt. Bovendien weet je dat je zo niet te veel, maar ook niet te weinig van een medicijn binnenkrijgt en heeft de behandeling het beste resultaat.

Niet vergeten

Sla je eens een pijnstiller over, dan kan dat nog niet zoveel kwaad. Maar heeft iemand bloedverdunners nodig tegen trombose bijvoorbeeld, dan is er een vergrote kans op een bloeding bij het overslaan. Onregelmatig innemen kan er bovendien voor zorgen dat je steeds weer opnieuw bijwerkingen krijgt. Maak er daarom een gewoonte van om (dagelijks) je voorgeschreven medicijnen in te nemen. Zo kun je ze bijvoorbeeld altijd na je ontbijt, lunch of avondeten innemen. Of zet dagelijks je ‘medicijnwekker’ op je smartphone om zo te voorkomen dat je je medicijnen vergeet in te nemen.

Lees de bijsluiter

Je (huis)arts of apotheker kan je altijd uitleggen hoe je een medicijn moet gebruiken en je kunt altijd met vragen bij ze terecht. Maar in de bijsluiter staat ook veel informatie. Lees deze dus altijd door voordat je een medicijn gaat gebruiken.

Handig: als je de bijsluiter kwijt bent, kun je deze terugvinden op internet via de Geneesmiddeleninformatiebank.

Mijn Geneesmiddel In Beeld

Niet iedereen weet altijd goed raad met geneesmiddelen, vooral patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken. Geneesmiddelenfabrikant Teva biedt ondersteuning met Mijn Geneesmiddel in Beeld, een medicijnoverzicht dat je eenvoudig kunt aanvragen bij je apotheker. Je ziet direct welke medicijnen je gebruikt in één begrijpelijk overzicht, inclusief toepassing, doseringsschema, gebruiksinstructie en eventuele waarschuwingen. Kijk voor meer informatie en deelnemende apotheken op mijngib.nl.

