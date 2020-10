6 redenen waarom Hugh Grant onze favoriete Britse acteur ooit is

Denk je aan een Britse acteur, dan denk je aan Hugh Grant. Bekend van Four Weddings And A Funeral, Notting Hill en natuurlijk Bridget Jones’s Diary. Hij schittert nu ook in HBO’s nieuwe moordmysterie The Undoing op Ziggo Movies & Series XL. Dit acteerkanon is onze favoriet!

Libelle samen met Ziggo

#1 Hugh Grant = romcom-king

Bestaan er acteurs die het romcom-genre nóg beter bezitten dan Hugh? Nee! Hugh schitterde als de ongemakkelijke, bescheiden, soms arrogante maar vooral charmante Britse acteur in Four Weddings And A Funeral, Notting Hill en natuurlijk Bridget Jones’s Diary.

#2 Hij gaat de barricades op

In plaats van thuis zijn verdiende centen te gaan tellen, gaat Hugh er liever op uit om zijn bekendheid in te zetten om belangrijke zaken aan te kaarten. Zo is hij al jaren betrokken bij het collectief Hacked Off, dat zich inzet tegen illegale inmenging van media. Hugh werd daar ooit zelf slachtoffer van: verschillende tabloids luisterden jarenlang illegaal mee met zijn voicemails. Het geld wat hij won na een rechtszaak over die hack, doneerde hij aan Hacked Off. Eind vorig jaar klopte Hugh letterlijk bij mensen thuis aan om ze te overtuigen om voor een anti-Brexit stem te gaan.

Meer lezen over de nieuwe serie The Undoing met Hugh Grant? Check hier de recensie!

#3 Ruzie met Robert Downey Jr.

Mister Grant lijkt op het eerste oog niet iemand waarmee je makkelijk ruzie krijgt. Toch kon een ander acteertalent, niemand minder dan Robert Downey Jr., hem niet uitstaan. De twee werkten samen op de set van Restoration (1995). In een interview met People gaf Hugh aan dat Robert hem haatte. “He took one look at me and wanted te kill me”. De twee stapten uiteindelijk over hun eigen ego’s heen toen Robert van zich liet horen en Hugh ‘m uitnodigde bij hem thuis. Het duurde meer dan twintig jaar, maar beter laat dan nooit!

#4 Afwisseling

Hoewel we fan zijn van Hugh in al die romantische comedy’s waar hij in speelde, speelt hij veel uiteenlopende rollen. De Britse miniserie A Very English Scandal – over een homoseksuele politicus die zijn vroegere minnaar wil omleggen – is daar een perfect voorbeeld van. Hugh speelde de hoofdrol en dat het hier om een gay-rol gaat, maakt het een heel bijzonder. Voor iemand die veel romcom-hetero’s speelde, is dat een zeer welkome afwisseling.

#5 Leuke slechterik

In de film Paddington 2 bewees Hugh maar weer eens hoe veelzijdig hij is. Hij speelde de rol van bad guy: een charismatische oude acteerlegende, Phoenix Buchanan, die het nu op ons favoriete beertje heeft gemunt. Zo hadden we Hugh nog nooit gezien.

#6 Soepel in de heupen

Hugh The dancing Prime Minister. Meer hoeven we niet te zeggen, toch? Hugh’s Love Actually-dansje blijft iconisch. Na al die jaren. En… hij verveelt nooit.