Déze 3 ingrediënten brengen een gevoelige huid weer in balans

Een rode huid, jeuk en schilfertjes, daar weten vrouwen met een gevoelige huid alles van. Maar met goede huidverzorging is er iets aan te doen. Gelukkig zijn er ingrediënten die kunnen helpen.

Libelle samen met Biodermal

Veel mensen weten niet dat een gevoelige huid geen huidtype is, maar een huidconditie. Hoera, want dat betekent dat er iets aan te doen is!

Meer dan 50% van de vrouwen

heeft een gevoelige huid

Een gevoelige huid wordt veroorzaakt doordat het onzichtbare ecosysteem van bacteriën op de huid verstoort is. Dit zorgt voor een rood, droog of trekkering gezicht. Temperatuurverschillen, hormonale schommelingen of cosmetica kunnen de symptomen verergeren.

Deze 3 ingrediënten brengen de huid weer in balans:

1. Prebiotica

Prebiotica zijn voedingsstoffen voor de goede bacteriën op de huid. Smeren met een crème die prebiotica bevat, helpt het onzichtbare ecosysteem zichzelf te herstellen en de huidbarrière te versterken. Het resultaat: een gezonde huid die in balans is.

2. Panthenol

Panthenol staat bekend om zijn vermogen vocht aan te trekken en heeft een kalmerende en herstellende werking. Ook bevordert het celvernieuwing en vermindert het roodheid.

3. Hyaluronzuur

Deze stof zit van nature al in de huid en het bindweefsel. Doordat het vocht vasthoudt, blijven huid en gewrichten soepel. 1 gram hyaluronzuur houdt tot wel 6 liter vocht vast en werkt dus eigenlijk als een glas water voor het gezicht. Ook helpt het de huid beschermen tegen invloeden van buitenaf en vermindert het zichtbare fijne lijntjes.

Liever vermijden

Stoffen die minder vriendelijk zijn voor de huid kun je beter vermijden. Zoals:

Alcohol

Kleurstoffen

Parfum

Da’s een mooi gezicht

Sensitive Balance is de nieuwe huidverzorgingslijn van het Nederlandse merk Biodermal, speciaal ontwikkeld om de gevoelige huid in balans te brengen én te houden. De lijn bestaat uit een micellaire reinigingsgel, een ooggelcrème, een lichte fluïdecrème voor de normale tot gecombineerde huid en een voedende, kalmerende gezichtscrème voor de droge tot zeer droge gevoelige huid.

Een gekalmeerde huid

94% van de vrouwen geeft na gebruik van de gezichtscrème aan dat hun huid kalmeert. Alle 4 de producten bevatten prebiotica, panthenol, hyaluronzuur en vitamine E, en zijn vrij van parfum, kleurstoffen en alcohol.

Biodermal Sensitive Balance is exclusief verkrijgbaar bij Kruidvat en Trekpleister.