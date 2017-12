Is jouw stoelgang gezond? Doe de check

Misschien een gek praatje, maar af en toe is het best goed om op het toilet een blik achterom te werpen. Op je grote boodschap, ja. Je kunt namelijk aan je ontlasting zien of je een gezonde stoelgang hebt.

Dit is de juiste kleur

Normale ontlasting is smeuïg en komt in verschillende variaties van bruin, van lichtbruin (zeg maar pindakaasachtig) tot donkerbruin (meer richting chocoladepasta). Zo ziet een gezonde drol eruit

Sorry. We kunnen het eigenlijk niet anders omschrijven dan de vorm van een sigaar of een aangesloten worst (dus niet keutelig of een aantal losse stukken). Dit zegt consistentie

Je hebt verschillende vormen van consistentie: van dunne, waterachtige ontlasting tot harde keuteltjes en alles daar tussenin. De vorm geeft aan hoe lang ontlasting in je darmen was en hoe jouw stoelgang functioneert. Heb je stoelgangproblemen? Houd dan eens een poepdagboekje bij, bijvoorbeeld aan de hand van de Bristol Stoelgangschaal, een handige kaart met uitleg over ontlasting. Poep stinkt niet

Eerlijk is eerlijk, het ruikt niet echt lekker, maar ontlasting zou in principe niet al te veel moeten stinken. Is dat wel het geval (lees: verschrikkelijke stank)? Wellicht is er meer aan de hand, bijvoorbeeld door een parasiet of bacterie, medicijngebruik of een slechte opname van voedingstoffen. Zo vaak is normaal

Wist je dat mensen tot 850 gram (!) per keer kunnen poepen? Iedereen heeft een eigen ontlastingsritme. De een gaat elke dag drie keer, een ander één keer per twee dagen. Zolang je ontlasting soepel is, is dat prima. Maar als je minder dan drie keer per week gaat, dan is er sprake van verstopping. Het gevolg? Hard persen en droge ontlasting. Geen pretje.

Vaak last van verstopping?

Metamucil helpt bij langdurige of steeds terugkerende verstopping. Het bevat 100% natuurlijke vezels. Die vezels vermengen zich met je darminhoud en nemen vocht op, waardoor de vulling van de darm zachter wordt. Dat stimuleert de werking van darmen en bevordert de stoelgang. Metamucil is makkelijk in te nemen, is verkrijgbaar in twee smaken (citroen en sinaasappel), is zoutarm, suiker- en glutenvrij en je kunt het langere tijd gebruiken in overleg met een arts en mits je het gebruikt volgens de bijsluiter.



Metamucil (Isphagula Husk (psylliumvezel)) is een geneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter. Gebruik bij kinderen beneden de 6 jaar alleen op doktersvoorschrift. Niet gebruiken bij plotseling optredende buikpijn, vernauwing – obstructie – van de darm, bekneld zittende ontlasting.