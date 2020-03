Jannet (53) overleefde een hartstilstand: "Ik ben een ongelooflijke bofkont"

Jannet kreeg in de zomer van 2018 uit het niets een hartstilstand. Dankzij het snelle optreden van haar vriend en een behulpzame buurtbewoonster met een AED, is ze hier zonder schade uitgekomen.

“Ik had nooit ergens last van, de huisarts kende mij niet eens. Toch kreeg ik op 15 juli 2018 ineens een hartstilstand. Samen met mijn vriend zat ik op ons dakterras van het mooie weer te genieten, toen ik ineens neerviel. Hij zag meteen dat het foute boel was en sloeg alarm, maar er was niemand in de buurt. Dus belde hij snel 112.”

Meteen reanimeren

“De vrouw aan de telefoon vertelde dat hij meteen moest gaan reanimeren. Dat had hij nog nooit gedaan, maar ze hielp hem er heel goed doorheen. Er zijn ook mensen die verlammen van schrik, maar hij gelukkig niet. Hij was al een tijdje bezig toen hij beneden iemand hoorde roepen, dus toen moest hij mij even alleen laten. Het bleek een buurtbewoonster met een AED.”

Binnen 6 minuten

“Zij werkte als verloskundige en had een AED in haar auto liggen. Nadat ze het van hem had overgenomen, stond er ook een ambulance en politie voor de deur. Binnen een paar minuten was het een drukte van jewelste op ons dakterras. Zelf weet ik er helemaal niks van, maar ik ben een ongelooflijke bofkont dat mijn vriend erbij was toen het gebeurde, en dat er binnen 6 minuten iemand met een AED op de stoep stond. Want als je binnen 6 minuten geholpen wordt, is de overlevingskans het grootst.”

Spannende dagen

“Mijn kransslagader bleek gescheurd te zijn. In het ziekenhuis ben ik gekatheteriseerd en is mijn hart nog een keer op hol geslagen, waardoor er weer een AED aan te pas moest komen. Ik ben 24 uur in slaap gehouden. Het was heel spannend hoe ik eruit zou komen, maar uiteindelijk heb ik er niks aan overhouden. Ik heb alleen geen herinneringen aan de dag voor de hartstilstand, en de eerste dagen nadat ik weer bijkwam.”

Geen oorzaak

“Dat dit mij is gebeurd, was gewoon pure pech. Ik ben uitgebreid onderzocht, maar een oorzaak is niet gevonden. Zo’n plotselinge scheur in de kransslagader is een zeldzame aandoening, maar komt wel vaker voor bij vrouwen dan mannen. Gelukkig wordt daar steeds meer onderzoek naar gedaan. Mijn vriend en ik staan er vrij nuchter in en zijn vooral heel blij dat we zoveel geluk hebben gehad. Als zoiets nog eens gebeurt, heb je dat waarschijnlijk niet.”

Nieuwe traditie

“Afgelopen zomer hebben we op 15 juli mijn ‘éénjarig bestaan’ gevierd, daar gaan we een jaarlijkse traditie van maken. Het had immers heel anders kunnen aflopen. Onlangs heeft een bekende van mij ook een hartstilstand gehad en het helaas niet overleefd. Daar heb ik het wel moeilijk mee gehad. ‘Waarom ik wel, en hij niet?’, spookte er toch door mijn hoofd. Het is pure mazzel dat iedereen er bij mij zo snel bij was.”

