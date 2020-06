Jeanieke doneerde stamcellen en kwam tot rust aan de Zeeuwse kust

In de reeks “Een midweek met…” verblijven Libelle lezeressen met een mooi of bijzonder verhaal een midweek bij Center Parcs. Zo reisden moeder en dochter Miranda en Jeanieke af naar het Zeeuwse Port Zélande nadat Jeanieke haar stamcellen had gedoneerd.

Libelle samen met Center Parcs

Jeanieke (19) doneerde eind vorig jaar haar stamcellen aan een meisje van slechts 5 jaar oud. En met succes! Maar na het doneren waren de bloedwaardes van Jeanieke aan de lage kant en was zij erg moe. Rust en ontspanning zijn daarom erg belangrijk voor haar en waar kan dat nu beter tijdens een midweekje Center Parcs?

Samen nazomeren aan de Zeeuwse kust

Het is goed toeven in Port Zélande, op de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland. Vanuit je cottage met open haard, privéterras en sauna loop je zó de voordeur uit naar het Grevelingenmeer, en zó de achterdeur uit naar het Noordzeestrand. Watersporters en strandliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Aan de zeekant is het heerlijk wandelen over het honderden meters brede strand en geweldig fietsen door het duingebied. Terwijl het Grevelingenmeer zich juist perfect leent voor zeilen, surfen, een bootje huren en zelfs duiken.

Jeanieke: “Vanuit onze cottage liepen we zo het strand op waar we lekker met de hond hebben gewandeld. En ook het strandzeilen was onvergetelijk. Het is gewoon ontspannen en bijtanken in een prachtige omgeving”

Maar is er nog veel meer te doen: verken de omgeving en ontdek het gezellige Ouddorp, waarvan de geschiedenis eeuwen teruggaat. Of wat dacht je van Zierikzee, Middelburg, het Watersnoodmuseum of Deltapark Neeltje Jans? Hier kom je alles te weten over de strijd tegen het water. En ’s avonds lekker ontspannen bij de open haard in je cottage. Genoeg te beleven dus.

Speciaal voor Libelle lezeressen

