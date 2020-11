Jolanda werkt bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag: “Achter alle problemen zit een mens”

Jolanda van der Wal is procescoördinator bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag in Zeeland en kreeg onlangs een telefoontje van een bezorgde dochter. Of haar vader (60) direct opgenomen kon worden. “Ze maakt zich zorgen. Haar vader heeft heel zijn leven al psychiatrische klachten.”

Jolanda: “Hoewel het de laatste twee jaar redelijk ging, stapelen de problemen zich nu weer op. Hij neemt steeds vaker zijn medicatie niet in, er zijn oplopende schulden en zijn alcoholverslaving loopt uit de hand. Hij is bijna elke dag dronken en klopt steeds vaker bij buren aan om een biertje te bietsen.”

Regelen én luisteren

Het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is de eerste ingang om je bezorgdheid over iemand te delen. “Het is goed dat dit er is. Nu komen veel meldingen bij de politie binnen, maar dat is hun werk helemaal niet. Natuurlijk kunnen we niet in een paar weken de ellende van jaren oplossen, maar met een melding kunnen we aan de slag. We nemen elke melding serieus. En niet alleen om zorg te regelen, maar ook om te luisteren. Iemand die bezorgd is, moet zijn verhaal ook kwijt.”

Verward Gedrag

Jolanda: “Deze meneer is al langer in beeld. Er is huishoudelijke hulp geregeld en er komt iemand van de thuiszorg langs. Maar die mogen niet altijd binnenkomen van hem. De laatste tijd laat hij ook niet meer toe dat ze hem helpen met de post. Ik heb na de melding van zijn dochter contact gezocht met de huisarts. Ook daar had de man zich de laatste tijd niet meer laten zien. Op alle vlakken alarmbellen dus dat het niet goed ging.”

“Samen maken we het weer overzichtelijk”

Alle hens aan dek

Iemand met zoveel problemen, waar verschillende hulpverleners bij betrokken zijn, vraagt om samenwerking. Jolanda: “Iedereen doet zijn best, maar het gaat weleens mis als de regie ontbreekt. De huishoudelijke hulp die even meegaat om boodschappen te doen en deze meneer toch bier laat kopen. Omdat ze niet weet van de verslaving. We brengen iedereen bij elkaar en zorgen voor afstemming. Huisarts, thuiszorg, huishoudelijke zorg, de melder én de persoon om wie het gaat: samen maken we het weer overzichtelijk. Dat is voor de persoon in kwestie vaak al een goed begin.

We kijken naar wat we kunnen doen. We willen ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk – zo nodig met hulp – zelfstandig kunnen wonen. Opgenomen worden is voor veel mensen heel ingrijpend. Achter al deze problemen zit een mens, net als jij en ik. Met behoeftes, waarden en normen.”

“Iemand die bezorgd is, moet zijn verhaal ook kwijt”

Jolanda: “Bij deze man komt nu iedere week een verpleegkundige die controleert of hij zijn medicijnen wel inneemt. Met die hulp kunnen we ervoor zorgen dat hij zo lang mogelijk voor zichzelf kan blijven zorgen. ”

Deel je zorg

Ken je iemand die zich verward gedraagt? Of maak je je zorgen of hij of zij wel de juiste hulp krijgt? Voor al deze vragen kun je terecht bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800-1205 of kijk op meldpuntzorgwekkendgedrag.nl. Je zorgen delen is een goede eerste stap. Samen met een hulpverlener kun je bespreken wat er aan de hand is, welke hulp nodig is of wat je kunt doen om iemand te helpen.