Joyce (25) groeide op in een pleeggezin: “Ik heb onwijs geluk gehad dat ik bij hen terecht kwam”

Vanaf haar 2e woonde Joyce Deijnen (25) bij pleegouders. Sinds vorig jaar is ze ambassadeur voor pleegzorg. “Ik hoop verbinding te leggen tussen pleegkinderen die hetzelfde hebben meegemaakt en elkaar begrijpen.”

Joyce wil dat mensen weten wat pleegzorg is en wat wonen in een pleeggezin betekent. “Ik krijg vaak de vraag uit welk land ik kom, als mensen horen dat ik in een pleeggezin ben opgegroeid. Ze denken al snel aan adoptie en aan problemen. Daardoor voelde het als kind vaak alsof ik een stempel kreeg opgeplakt. Dat ik niet normaal was, maar anders. En dat is als kind het laatste dat je wilt zijn.”

Uit elkaar gehaald

Joyce woonde vanaf haar 2e bij haar pleegouders in Lithoijen, een dorpje bij Oss. “Ik heb zo onwijs veel geluk gehad dat ik bij deze mensen terecht kwam. Voordat ik hier kwam wonen heb ik nog kort bij een ander pleeggezin en bij mijn oma gewoond. Mijn biologische zusje en ik moesten per direct uit huis omdat mijn vader naar een afkickkliniek ging en mijn moeder niet voor ons kon zorgen. Toen zijn mijn zusje en ik uit elkaar gehaald. Daar ben ik wel verdrietig over.”

Begrip & herkenning

Door ambasssadeur voor pleegzorg te zijn, hoopt Joyce verbindingen tussen pleegkinderen te leggen. “Kinderen die hetzelfde meegemaakt hebben, begrijpen elkaar. Andere mensen willen het wel begrijpen, maar dat is erg lastig als je het niet hebt meegemaakt.” Ze organiseerde vorig jaar het ‘Foster Festival’, waarbij pleegkinderen elkaar konden ontmoeten. “Dat heeft soms meer effect dan een psycholoog.”

Niet makkelijk

Joyce spreekt vol liefde over haar pleegouders. “Zij hebben het echt niet altijd makkelijk gehad met mij. Ze hadden al 3 kinderen en ineens kwam ik daarbij. Zeker in de pubertijd was ik niet makkelijk. Als puber ben je altijd aan het testen of je wel goed genoeg bent, of je er mag zijn. Ik wilde altijd naar huis en was continu mijn kamer aan het veranderen. Onbewust was ik steeds opnieuw mijn eigen veilige thuis aan het maken. Nu weet ik dat dit gezin mijn thuis was.”

Familiebedrijf

Joyce verwerkt haar verleden in haar muziek. Ze treedt op onder de naam Camilla Blue. “We zijn een echt familiebedrijf. Mijn vader heeft mijn logo gemaakt en mijn moeder doet de financiën. In het nummer ‘When I get home’, bedank ik hen voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Zij zijn mijn basis, mijn thuis. Doordat de afgelopen tijd veel optredens in verband met Corona zijn afgezegd, heb ik tijd gehad om na te denken over wat een veilig thuis voor mij is. Mijn nieuwste nummer ‘Umbrella’, gaat over het masker dat ik als kind heb opgezet. De paraplu staat voor mij als metafoor voor een veilig thuis. Daar ben ik beschermd en veilig.”

Biologische ouders

2 jaar geleden heeft Joyce haar biologische ouders weer ontmoet. “Toen bleek dat wij niets gemeen hebben en dat vind ik prima zo. Het heeft lang geduurd voordat ik dat kon voelen.”

Aan andere pleegkinderen wil Joyce meegeven om te praten over hun situatie. “Maak er geen geheim van, maar praat met de juiste mensen. Vooral met je pleegouders. Tegen hen wil ik graag zeggen: wees een thuis. Dat is wat alle kinderen nodig hebben.”

Geef een veilig thuis

Wist je dat ruim 90.000 in ons land geen veilige thuisbasis hebben? Dat zijn gemiddeld 2 kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Stichting Kinderpostzegels zet zich al sinds 1924 in voor kwetsbare kinderen. In die tijd was de Spaanse griep net voorbij en veel kinderen waren wees geworden. Stichting Kinderpostzegels zorgden voor een dak boven hun hoofd.

Ook dit jaar zetten meer dan 100.000 basisscholieren zich in om andere kinderen te helpen aan een veilig thuis. Help je ook mee? De kinderen komen van 23 september t/m 30 september zowel fysiek als digitaal langs de deuren, maar je kunt het hele jaar doneren.