Je zou het door de naam wel denken, maar gek genoeg wordt Goudse kaas niet altijd in Nederland gemaakt. Gelukkig is er nu een keurmerk om kaas uit Nederland te herkennen.

Libelle samen met NZO

Als het op kaas aankomt heeft Nederland een naam hoog te houden. Al in de prehistorie werd er in ons land kaas gemaakt en sinds die tijd is het kaasmaken tot in de puntjes verfijnd.

Eeuwenoude kwaliteit

Inmiddels is Nederland één van de grootste kaasexporteurs ter wereld en worden we geroemd om de kwaliteit die we al eeuwen leveren. Dat is iets om trots op te zijn. Maar gek genoeg komt Goudse kaas niet altijd uit Nederland. Gelukkig is er nu een keurmerk om kaas uit Nederland te herkennen: het Gouda Holland-keurmerk.

Geografische oorsprong

Om de originele Goudse kaas te beschermen heeft de Europese Unie de échte Nederlandse Goudse kaas een BGA-erkenning verleend, met de aanduiding Gouda Holland. BGA staat voor Beschermde Geografische Aanduiding. Alleen producten of levensmiddelen die hun reputatie danken aan hun geografische oorsprong en daar geproduceerd worden, komen hiervoor in aanmerking. Champagne bijvoorbeeld, dat mag alleen zo heten als het uit de Franse streek Champagne komt.

Unieke kaas

Dat Gouda Holland-kaas die erkenning nu ook heeft gekregen, is niet voor niets. Dit maakt Gouda Holland-kaas zo uniek:

100% Nederlandse melk : Gouda Holland-kaas wordt gemaakt van melk van Hollandse koeien die zoveel mogelijk in de wei grazen.

: Gouda Holland-kaas wordt gemaakt van melk van Hollandse koeien die zoveel mogelijk in de wei grazen. De duur van de rijping : de kazen rijpen minimaal vier weken in Nederland en op houten planken, dit bepaalt de karakteristieke smaak.

: de kazen rijpen minimaal vier weken in Nederland en op houten planken, dit bepaalt de karakteristieke smaak. Uniek recept : een Gouda Holland-kaas is een volvette (48+), natuur gerijpte kaas met een zacht romige tot meer pittige smaak. De volle smaak wordt bepaald door de 100% Nederlandse melk, het eeuwenoude recept en de ervaring van de Nederlandse kaasmakers. Kaasmeesters waarborgen continu de kwaliteit, zodat alleen de kaas die aan alle eisen voldoet, Gouda Holland mag heten.

: een Gouda Holland-kaas is een volvette (48+), natuur gerijpte kaas met een zacht romige tot meer pittige smaak. De volle smaak wordt bepaald door de 100% Nederlandse melk, het eeuwenoude recept en de ervaring van de Nederlandse kaasmakers. Kaasmeesters waarborgen continu de kwaliteit, zodat alleen de kaas die aan alle eisen voldoet, Gouda Holland mag heten. Eeuwenoud Nederlands vakmanschap: Gouda Holland-kaas is het resultaat van de typische Nederlandse kaascultuur. De kaas wordt al eeuwen op basis van dezelfde principes gemaakt en het ambacht van kaasmaken werd generaties lang van vader op zoon doorgegeven. Voortdurende verfijning van het recept en ambacht heeft geleid tot de huidige smaak en kwaliteit.

Kijk hier voor meer informatie over Gouda Holland-kaas en hoe kaas wordt gemaakt.

