Kant-en-klaar: bijzondere rondreis door Thailand (+ mooie aanbieding)

Thailand heeft het allemaal: witte stranden, kleurrijke steden vol tempels, een overheerlijke keuken en bossen met exotische dieren. En toch lijkt de drempel – ver weg, groot land – voor veel mensen nog wat hoog. Maar een rondreis hoeft echt geen weken te duren om alles te ervaren wat Thailand te bieden heeft.

Libelle samen met Corendon

Verrast door de ervaringen van Nienke en wil je net als zij het prachtige Thailand bezoeken? Dan hebben we een mooie aanbieding, speciaal voor Libelle-lezeressen.

12-daagse combinatiereis Bangkok & Hua Hin v.a. €999,- p.p.

Deze 12-daagse combinatiereis van Corendon naar Bangkok & Hua Hin geeft je de kans om kennis te maken met de fascinerende wereldstad Bangkok en de vakantiebestemming Hua Hin met haar uitgestrekte stranden.

Dag 2-5: verblijf in FuramaXclusive Sathorn in Bangkok****

Het centrum van Bangkok ligt op ongeveer 1 kilometer afstand van het hotel, net als de trekpleisters Patpong en Silom Night Market en het winkelcentrum. Het hotel beschikt over een heerlijk zwembad midden in de sfeervolle tuin: een fijne plek om te ontsnappen aan de drukte.

Dag 5-12: Verblijf in The Regent Beach Resort nabij Cha Am****

Van dag 5 tot dag 12 verblijf je in een standaardkamer in The Regent Beach Resort op basis van logies & ontbijt. Hier kun je genieten van het strand, de schitterende natuur en alle bezienswaardigheden. Het resort ligt direct aan het mooie zandstrand, tussen het gezellige centrum van de badplaats Cha am en het populaire Hua Hin in.

Inclusief:

Retourvlucht Amsterdam-Bangkok per KLM (directe vlucht)

Transfers van luchthaven naar hotel en v.v.

3 overnachtingen in FuramaXclusive Sathorn

7 overnachtingen in The Regent Beach Resort

Verblijf in een 2-persoonskamer o.b.v. logies & ontbijt

Exclusief:

Administratiekosten € 25,- (per boeking)

Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking

Eventuele vlucht- of datumtoeslagen

Speciaal voor Libelle-lezeressen

In het FuramaXclusive Sathorn (Bangkok):

Gratis upgrade van Deluxe kamer naar Premier kamer (je boekt de standaardkamer en ontvangt ter plaatse een gratis upgrade naar een Premier kamer).

Welkomstdrankje bij check-in

Vers fruit op de kamer bij aankomst

In het The Regent Beach Resort (Hua Hin):

Gratis nek- en schoudermassage van 20 minuten bij The Regent Beach Resort (1x per persoon per verblijf)

Prijs & periode

Vanaf € 999,- p.p.* (vertrek t/m oktober 2018). Kijk voor alle voorwaarden en prijzen op corendon.nl/libelle of bel naar Corendon via 023-751 06 06 o.v.v. Libelle Lezersaanbieding. De lezersaanbieding is geldig t/m 31 maart 2018.

*Prijzen o.b.v. beschikbaarheid en o.v.v. wijzigingen. Op deze aanbieding zijn de ANVR-, SGR- & Corendon-voorwaarden van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.